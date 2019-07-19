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Посольство РФ в Британии опубликовало карту с украинским Крымом
Источник материала: Партизан
Посольство Российской Федерации в Лондоне опубликовало карту, на котором Крым обозначен территории Украины, как и должно быть.
Об этом сообщает
Российская дипмиссия на своей странице в Twitter разместила цитату главы МИД РФ Сергея Лаврова о "проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве".
Посольство РФ проиллюстрировало пост картой с нанесенными базами НАТО, на которой Крым обозначен как территория Украины.
В свою очередь, МИД Украины в Twitter "поблагодарил" российское посольству за то, что они признали очевидное, и заявил, что ожидает таких же шагов от других ведомств Кремля, в частности МИДа.
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Посольство Российской Федерации в Лондоне опубликовало карту, на котором Крым обозначен территории Украины, как и должно быть.
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