Посольство РФ в Британии опубликовало карту с украинским Крымом

"Европейская правда" . Об этом сообщает





Российская дипмиссия на своей странице в Twitter разместила цитату главы МИД РФ Сергея Лаврова о "проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве".









Посольство РФ проиллюстрировало пост картой с нанесенными базами НАТО, на которой Крым обозначен как территория Украины.

