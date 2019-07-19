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Выходные будут теплыми — до +30 по югу
Источник материала: Партизан
20 июля в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует
Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку Витебской области, а днем местами по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет неустойчивый: ночью слабый, днем умеренный, передает
Ночью прогнозируется 8-14 выше нуля, днем ожидается от +20 по северо-востоку до +28 по югу страны.
21 июля днем будет облачная с прояснениями погода. По западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается юго-восточный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.
Ночью термометры покажут 10-17 тепла, днем воздух прогреется до +23... +29. По югу Беларуси местами прогнозируют до 30 градусов тепла.
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20 июля в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
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