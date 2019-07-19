ru.delfi.lt со ссылкой на прадставвников литовского суда. После задержания он попросил в Литве политического убежища, информируетсо ссылкой на прадставвников литовского суда.





Ружечко арестовали на три месяца. "Могу подтвердить, что во время осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", — заявила представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.





Ружечко был руководителем Самарского терминала "Транснефти". В мае суд в России заочно арестовал его и объявил его в розыск.









Напомним, что во второй половине апреля российский нефтепровод "Дружба" был остановлен, так как по нему транспортировалась нефть с большой долей хлорорганических соединений. В Беларуси из-за поставок грязной нефти испортилось дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работали не на полную мощность.





О поставках загрязнённой нефти заявили также Польша, Германия, Венгрия, Словакия, Чехия. Они приостановили приём российской нефти. Восстановлены поставки были только в мае-июне.





Виновными в загрязнении были названы несколько должностных лиц филиала "Транснефти".