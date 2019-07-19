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Фигурант дела о "грязной нефти" попросил политического убежища в Литве
Источник материала: Партизан
В Литве сотрудники полиции задержали россиянина Романа Ружечко, который проходит одним из подозреваемых по делу о "грязной нефти".
После задержания он попросил в Литве политического убежища, информирует
Ружечко арестовали на три месяца. "Могу подтвердить, что во время осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", — заявила представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
Ружечко был руководителем Самарского терминала "Транснефти". В мае суд в России заочно арестовал его и объявил его в розыск.
Напомним, что во второй половине апреля российский нефтепровод "Дружба" был остановлен, так как по нему транспортировалась нефть с большой долей хлорорганических соединений. В Беларуси из-за поставок грязной нефти испортилось дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работали не на полную мощность.
О поставках загрязнённой нефти заявили также Польша, Германия, Венгрия, Словакия, Чехия. Они приостановили приём российской нефти. Восстановлены поставки были только в мае-июне.
Виновными в загрязнении были названы несколько должностных лиц филиала "Транснефти".
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В Литве сотрудники полиции задержали россиянина Романа Ружечко, который проходит одним из подозреваемых по делу о "грязной нефти".
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