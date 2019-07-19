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Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи

19.07.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Планета научных чудес». Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре дополнительного образования детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи

Здесь школьники знакомятся с наукой и высокими технологиями необычными способами. Например, с помощью увлекательных опытов, 3D-моделирования и создания роботов.

Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи

Об образовании будущего видеоматериал Алены Чернявской.

Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи

Люди в материале: Алёна Чернявская
 
 
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Новости Беларуси. «Планета научных чудес». Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре дополнительного образования детей и молодежи,...
 
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