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Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Планета научных чудес». Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре дополнительного образования детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь школьники знакомятся с наукой и высокими технологиями необычными способами. Например, с помощью увлекательных опытов, 3D-моделирования и создания роботов.
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Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи
Новости Беларуси. «Планета научных чудес». Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре дополнительного образования детей и молодежи,...
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