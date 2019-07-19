Правительство Беларуси утвердило порядок взаимодействия госорганов при импорте нефтепродуктов из РФ

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





Правительство Беларуси утвердило положение о взаимодействии госорганов и других организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 июля 2019 года №471, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Положение в соответствии с межправсоглашением Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов определяет порядок взаимодействия государственных органов и других организаций при подготовке индикативных балансов добычи, потребления, поставки, импорта и экспорта нефтепродуктов, протокола согласования вывоза товаров из РФ в Беларусь. Прописано также взаимодействие при подготовке списка субъектов предпринимательской деятельности - получателей этих товаров в Беларуси.

Как пояснили в "Белнефтехиме", документ предусматривает, что заявка о потребности в российских нефтепродуктах на очередной календарный год представляется организацией в концерн ежегодно не позднее 1 августа по установленной постановлением №471 форме.

В концерне обратили внимание руководителей организаций, подавших в концерн заявки о потребности на 2020 год не в соответствии с установленной постановлением формой, о необходимости корректировки таких заявок. В противном случае заявки не будут приняты к рассмотрению.

"Белнефтехим" также напоминает организациям, которые вывозят российские нефтепродукты в 2019 году, что если потребность организации в них уменьшилась или отпала, нужно сообщить об этом в концерн не позже 1 августа. Если организация в указанные сроки не уведомила концерн о сокращении потребности и по итогам 9 месяцев она вывезет менее 80% от согласованного объема, эту организацию не включат в перечень получателей нефтепродуктов на 2020 год. Такой порядок формирования перечня предусмотрен нормами постановления №471.

Заявки можно подавать на электронный адрес: kоncbnx@belneftekhim.by, факс +375 (17) 277-10-08, +375 (17) 277-12-77, телефоны для справок +375 (17) 269-01-52, +375 (17) 269-02-09, +375 (17) 269-03-88.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 года.

Фото из архива ТАСС

БЕЛТА