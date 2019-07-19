ЕРИП запустил личный кабинет: онлайн можно посмотреть жировки и отказаться от бумажных платежек

Источник материала: Виртуальный Брест

ЕРИП запустил личный кабинет пользователя, в котором среди прочего можно посмотреть информацию о своих платежах, детализацию потребления ЖКУ и отказаться от бумажных жировок в пользу электронных. Попасть в личный кабинет можно через систему межбанковской идентификации, которая действует с октября 2016 года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какую еще информацию можно найти в личном кабинете пользователя и какие услуги в нем доступны.





ЕРИП еще в 2017 году анонсировал , что в перспективе запустит личный кабинет пользователя. «Личный кабинет — это возможность, зарегистрировавшись через систему межбанковской идентификации, получать информацию о своих платежах, смотреть детализацию потребления услуг ЖКХ и вводить показания счетчиков, настраивать уведомления о совершении операций и выставлении в свой адрес счетов на оплату, а также возможность делиться с другими доверенными пользователями информацией по оплате счетов за ЖКУ», — рассказывала в прошлом году председатель правления ЕРИП Елена Антони.

До появления личного кабинета белорусы, которые оплачивали ЖКУ через ЕРИП, видели только общую сумму платежа, но не могли посмотреть выставленные счета по каждой из услуг. Эту информацию можно было найти только на самой жировке — бумажной или электронной.

Теперь с запуском личного кабинета пользователя в ЕРИП у белорусов появилась возможность онлайн просматривать детализированные платежи за ЖКУ как за последний месяц, так и за более ранний период. «В личном кабинете ЕРИП вы сможете внести показания счетчиков воды, кроме этого, вам будет доступна детальная информация по коммунальным платежам, также вы сможете увидеть динамику выставленных сумм за последние 6 месяцев с даты добавления услуги, в дальнейшем информация будет отображаться за 12 месяцев», — отмечают в ОАО «НКФО «ЕРИП».





Так выглядит расшифровка платежей за потребленные ЖКУ

Более того, можно увидеть не только детальную расшифровку потребленных конкретно плательщиком ЖКУ, но и общедомовой расход, который расписан в бумажных жировках.

У пользователей есть возможность выбрать способ получения уведомлений (на электронную почту, в Viber или Telegram) о совершении операций, выставлении в свой адрес счетов на оплату.



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Пользователь может поделиться услугами и информацией по выставленным счетам на оплату с другими пользователями сервиса по вашему выбору.

Как попасть в личный кабинет?

Нужно зайти на сайт erip.raschet.by. В личный кабинет удастся попасть только после регистрации в межбанковской системе идентификации (МСИ). При входе в личный кабинет ЕРИП нужно ввести логин и пароль МСИ.

Как защищены личные данные?

«Личный кабинет ЕРИП будет полезен пользователям ЖКУ при условии, если организация, начисляющая вам плату за ЖКУ, зарегистрирована в единой информационной системе АИС «Расчет-ЖКУ», — поясняют в ОАО «НКФО «ЕРИП». — Отметим, что добавление коммунальных услуг возможно только владельцем лицевого счета ЖКУ. Система сверит, соответствует ли идентификационный номер паспорта пользователя номеру владельца лицевого счета ЖКУ. Это обезопасит ваши личные данные от попадания к посторонним людям».

Ранее в ЕРИП рассказывали , что в планах — внедрить возможность оплаты коммуналки прямо из личного кабинета пользователя. «Эта функция может быть полезна клиентам, у которых есть карточки разных банков и они не всегда оплачивают услуги ЖКХ с одного и того же счета. В кабинете можно будет консолидировать несколько счетов — не надо будет по несколько раз вводить данные и создавать несколько шаблонов», — рассказывали представители ЕРИП.

В ЕРИП ранее также рассказывали, что личные кабинеты пользователей будут созданы не только для физических, но и для юридических лиц. Также ЕРИП планирует выйти «в офлайн» — привлекать в качестве поставщиков услуг предприятия торговли и сервисов. В перспективе это позволит белорусам расплачиваться в магазинах и кафе с помощью смартфонов. «Например, человек может забыть кошелек дома в другой сумке, но иметь при себе телефон. Поэтому мы и хотим дать возможность белорусам расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах через код ЕРИП. Сделать это можно будет с помощью специального приложения на смартфоне, QR-кода — вариантов реализации несколько. Это может быть такой белорусский аналог Samsung Pay, — рассказывали представители ЕРИП. — Правда, пока этот проект существует в рамках концепции. Теоретически и технологически это уже возможно, однако необходимо разработать соответствующее ПО, чтобы оно было удобно пользователям, а производители услуг охотно внедряли его».