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ЕРИП запустил личный кабинет: онлайн можно посмотреть жировки и отказаться от бумажных платежек
20.07.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЕРИП запустил личный кабинет пользователя, в котором среди прочего можно посмотреть информацию о своих платежах, детализацию потребления ЖКУ и отказаться от бумажных жировок в пользу электронных. Попасть в личный кабинет можно через систему межбанковской идентификации, которая
До появления личного кабинета белорусы, которые оплачивали ЖКУ через ЕРИП, видели только общую сумму платежа, но не могли посмотреть выставленные счета по каждой из услуг. Эту информацию можно было найти только на самой жировке — бумажной или электронной.
Теперь с запуском личного кабинета пользователя в ЕРИП у белорусов появилась возможность онлайн просматривать детализированные платежи за ЖКУ как за последний месяц, так и за более ранний период. «В личном кабинете ЕРИП вы сможете внести показания счетчиков воды, кроме этого, вам будет доступна детальная информация по коммунальным платежам, также вы сможете увидеть динамику выставленных сумм за последние 6 месяцев с даты добавления услуги, в дальнейшем информация будет отображаться за 12 месяцев», — отмечают в ОАО «НКФО «ЕРИП».
Так выглядит расшифровка платежей за потребленные ЖКУ
Более того, можно увидеть не только детальную расшифровку потребленных конкретно плательщиком ЖКУ, но и общедомовой расход, который расписан в бумажных жировках.
У пользователей есть возможность выбрать способ получения уведомлений (на электронную почту, в Viber или Telegram) о совершении операций, выставлении в свой адрес счетов на оплату.
Пользователь может поделиться услугами и информацией по выставленным счетам на оплату с другими пользователями сервиса по вашему выбору.
Как попасть в личный кабинет?
Нужно зайти на сайт erip.raschet.by. В личный кабинет удастся попасть только после регистрации в межбанковской системе идентификации (МСИ). При входе в личный кабинет ЕРИП нужно ввести логин и пароль МСИ.
Как защищены личные данные?
«Личный кабинет ЕРИП будет полезен пользователям ЖКУ при условии, если организация, начисляющая вам плату за ЖКУ, зарегистрирована в единой информационной системе АИС «Расчет-ЖКУ», — поясняют в ОАО «НКФО «ЕРИП». — Отметим, что добавление коммунальных услуг возможно только владельцем лицевого счета ЖКУ. Система сверит, соответствует ли идентификационный номер паспорта пользователя номеру владельца лицевого счета ЖКУ. Это обезопасит ваши личные данные от попадания к посторонним людям».
Ранее в ЕРИП
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ЕРИП запустил личный кабинет пользователя, в котором среди прочего можно посмотреть информацию о своих платежах, детализацию потребления ЖКУ и отказаться от...
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