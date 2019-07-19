Важно решать вопросы

Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией, а не только стратегических. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.





«Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало. Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение, — отметил Глава государства. — К примеру, такой вопрос. Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить… Надо расчистить. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами».

Александр Лукашенко привел еще один пример — доступ к госзаказам. «Все должны быть в равных условиях. И предприятия России, и Беларуси», — заявил он. «Или промышленная кооперация, о которой мы много говорим. Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕАЭС быть не должно. Не то что в Союзном государстве. Или истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов. Которые не решаются. И мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют», — продолжил белорусский лидер. «Потому что без решения этих вопросов и разговаривать не о чем, с нашей стороны. То есть масса проблем», — констатировал Александр Лукашенко.

«Суть заключается в том, что мы договорились с Президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых. А во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)», — отметил белорусский лидер.