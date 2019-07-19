Праздник дружбы и взаимопонимания

Источник материала: Чырвоны прамень

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».





«В этот торжественный вечер хочу искренне приветствовать всех, кто сердцем откликнулся на позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар». Всех, благодаря кому не просто город, а вся наша Беларусь в буквальном смысле живет искусством, звучит музыкой фестивального лета, говорит на разных языках. Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник – настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. «Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», – подчеркнул Президент.

По его словам, Витебск неслучайно был выбран тогда культурной столицей братских славянских стран: этот город обладает особой творческой энергетикой. «Мы сохранили статус Витебска, города с богатыми культурными традициями, поддержав «Славянский базар» на государственном уровне. В свое время мы просто спасли «Славянский базар» от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря – ежегодно мы принимаем друзей нашего фестиваля со всех уголков земного шара. Славянский мир, который, наверное, многие где-то на Западе когда-то не воспринимали всерьез, стал ядром, центром притяжения многих народов. Сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады. Традиционно в июльские дни Витебск являет собой пример самого гостеприимного и музыкального города», – заявил Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал конкурсантам фестиваля успешных выступлений, жюри – честного судейства, зрителям – самых положительных эмоций и доброго настроения и всем – хорошей погоды.

Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий удостоена специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Глава государства Александр Лукашенко вручил ее певице во время торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славян-ский базар в Витебске». Глава государства пожелал, чтобы творческий путь Таисии Повалий стал достойным примером для всех, кто делает первые шаги в мире музыки, в том числе для представительницы Беларуси Ксении Галецкой, которая стала обладательницей Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019». Юная певица также получила свою награду из рук Президента. «Хотелось бы, чтобы судьба этого призера сложилась точно так, как у Таисии Повалий», – добавил Александр Лукашенко.