В лесу прифронтовом…

Источник материала: Чырвоны прамень

Больше семи десятилетий минуло с окончания самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. Миллионы жизней, искалеченных судеб, сотни тысяч сирот…

С каждым годом все меньше ветеранов могут поделиться пережитым, но память народная жива. И живет она в книгах, мемуарах, документальной хронике и архивных данных, памятниках, мемориалах и обелисках. К сожалению, не вся информация дошла до настоящего времени. До сих пор имена многих солдат неизвестны, некоторые все еще числятся пропавшими без вести. Задача сегодняшних поколений — сохранить завещанное дедами и прадедами, продолжить работу по увековечиванию памяти.





Традиционно в преддверии главного праздника страны — Дня Независимости Республики Беларусь и годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков по инициативе РОС ДОСААФ, РК ОО «БРСМ», отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома на месте дислокации партизан-ского отряда В. Е. Лобанка проводится конкурс патриотической песни «Песня — часть твоей души». В шестой раз творческое мероприятие собрало в установленном месте конкурсантов, зрителей, представителей общественных организаций.

Но в этом году упомянутый конкурс стал частью более масштабного мероприятия.

Накануне 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-хватчиков в районе произошло знаковое событие — открытие обновленной стелы на месте дислокации партизан-ского отряда В. Е. Лобанка. Еще в 2013 году РОС ДОСААФ при участии РК ОО «БРСМ», представителей Белорусского союза офицеров, союза афганцев, райвоенкомата, РФСК «Скина», «Иванского-Агро»провели работу по наведению порядка в этом памятном месте. Были восстановлены землянки, колодец, вырублена растительность, проведён ремонт дороги.

Инициатива реконструкции стелы принадлежит председателю РОС ДОСААФ В. Н. Галаю. А при поддержке Витебской областной организации профсоюза работников государственных и других учреждений, председателя организации С. А. Догиля это стало возможным осуществить. Внесли свой вклад в общее благое дело и представители РК ОО «БРСМ», сельхозпредприятий района («Иванский-Агро», «Проземле-Агро»), филиала «ДРСУ-183», районного военкомата и др. Координирующую же деятельность осуществлял РОС ДОСААФ.

Так что в первый июльский день на месте, где в годы войны располагался партизанский отряд, было многолюдно. Представители райисполкома, предприятий и организаций района, общественных объединений района и области, молодежь и ветераны, приглашенные почетные гости приняли участие в значимом событии.





Костер, зажженный представителями молодежи Чашниччины, стал символом преемственности поколений и партизанского прошлого региона.

Красную ленточку перерезали председатель Витебского областного Совета депутатов В. В. Терентьев, председатель райисполкома Л. В. Плешко, председатель Витебской областной организации профсоюза работников государственных и других учреждений С. А. Догиль, председатель РОС ДОСААФ В. Н. Галай, председатель райсовета депутатов А. Д. Косов. Стела, на которой увековечены имена первых партизан, основателей бригады В. Е. Лобанка, торжественно открыта, прозвучал салют.





Со словами поздравления с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также по случаю открытия памятного знака обратился к присутствующим председатель Витебского областного Совета депутатов В. В. Терентьев: «Это не просто место дислокации партизанского отряда, это один из истоков зарождения партизан-ского движения на Витебщине, партизаны делали все возможное, чтобы помочь фронту. Открытие стелы состоялось именно в преддверии 75-летия освобождения Беларуси, это знаковое событие». Владимир Владимирович поблагодарил всех, кто оказал помощь и содействие в осуществлении этого проекта, вручил Благодарность председателя Витебского облисполкома В. Н. Галаю.

Председатель Чашникского райисполкома Л. В. Плешко в своем выступлении также подчеркнул значимость памятных мест Чашниччины, в числе которых и место проведения мероприятия, и всем известные Вишенки, напомнил биографию Владимира Елисеевича Лобанка, вклад легендарного комбрига в развитие партизанского движения в годы войны, отметил важность и необходимость увековечивания памяти тех, кто не жалел своей жизни ради мирного неба.

Выступили перед присутствующими ветеран Великой Отечественной войны Л. Г. Плют, военный комиссар И. И. Полубинский и другие. Все выступающие подчеркнули важность и значимость увековечивания памяти о Великой Отечественной войне. Именно так мы сохраняем и передаем потомкам традиции почитания героев войны, тех, кто сражался во имя мира на земле, ковал Победу в тылу врага или вел непримиримый бой с фашистским агрессором в партизанских отрядах.

Неподалеку была организована солдатская кухня с традиционной «солдатской» кашей. Можно было и подкрепиться, и отдохнуть в тени деревьев.

Стела с высеченными на ней именами основателей партизанского движения — памятник истории, народной славы и торжества Победы.

И как не вспомнить именно сейчас строки известного стихотворения Роберта Рождественского:

…Вспомним всех поименно,

Горем вспомним своим.

Это нужно — не мертвым!

Это надо — живым…

После торжественной церемонии открытия стелы состоялся конкурс патриотической песни «Песня — часть твоей души». Проникновенные музыкальные композиции военной и патриотической тематики, знакомые мелодии пробирали до мурашек. Гран-при конкурса жюри присудило солистке образцовой вокальной студии «ДоМиСолька» РЦДиМ Кристине Каминской. Всем участникам в различных номинациях были вручены грамоты и подарки от РОС ДОСААФ, РОО «Белая Русь», Чашникского районного объединения профсоюзов.

Наталия ШИРКО.