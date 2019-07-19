Память священна

Источник материала: Чырвоны прамень

Память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны — часть национального самосознания белорусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.





Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь торжественно отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Этот день, отметил Президент, в далеком 1944 году вернул мир на истерзанную фашистской оккупацией землю, показал несокрушимую силу советского народа, белорусов, стоявших насмерть за свою свободу.

«Ровно 75 лет назад здесь отгремели последние бои за столицу нашей Родины — город Минск. Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей, — заявил Глава государства. — Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто героически держал удар агрессора. И эта память — часть нашего национального самосознания».

Он напомнил, что Беларусь первой приняла на себя удар захватчиков, стала живым щитом на их пути, и ни пяди родной земли не было отдано без боя. Сопротивление началось с первых минут вторжения врага, но даже разрушенная и оккупированная Беларусь осталась непокоренной, обратил внимание Глава государства.

«Во имя священной памяти героев Великой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость своей земли, передать эту самую большую ценность в нашей жизни следующим поколениям. Выполнить эту важную миссию — значит достойно противостоять вызову новых глобальных конфликтов — военных, информационных, экономических» — сказал Президент.

Он заметил, что в глобальное противостояние втянуты и небольшие государства. «Все сегодня воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами. Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели — найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами», — подчеркнул Александр Лукашенко. Боеспособность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларусь укрепляет исключительно для обеспечения мира на своей земле, обратил внимание Глава государства.

Затем в парадном строю прошли 25 пеших парадных расчетов, в том числе от военно-служащих Народно-освободительной армии Китая и ВС России, знаменные группы от Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

В параде приняли участие три расчета военнослужащих-женщин.

Перед трибунами пронесли Знамя Победы, Государственный флаг Беларуси и флаг СССР, за ними проследовали штандарты фронтов, освобождавших Беларусь. Впервые в парадном строю – боевые знамена партизанских формирований времен войны.

Механизированную колонну, в составе которой 25 расчетов, по традиции возглавил легендарный советский танк Т-34 — символ Великой Отечественной войны.

Всего в военном параде принимали участие более 5 тыс. военнослужащих, а в составе механизированной колонны более 280 единиц колесной и гусеничной техники, в воздушном параде были задействованы около 50 самолетов и вертолетов.