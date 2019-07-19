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Память звучит набатом

20.07.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Когда–то здесь была деревня. В Вишенках мирно жили люди, растили хлеб, здесь рождались дети.
Война всё перечеркнула. Фашисты спалили село дотла. 114 жителей, в основном женщин, детей и стариков, в одночасье уничтожили гитлеровцы. Сколько подобных злодеяний совершили они по всей Беларуси…
Подобные трагедии никогда не должны повториться. Именно поэтому на месте сожжённой деревни появился одноименный мемориальный комплекс. И символизирует он вечную нашу боль, вековую скорбь по невинным жертвам. Земля в окрестностях Вишенок обильно полита кровью. Суд истории над фашизмом состоялся, а память живёт вечно.

Память звучит набатом

27 июня, в день 75–летия освобождения Чашникского района от немецко–фашист-ских захватчиков, на мемориальном комплексе состоялся митинг-реквием с участием широкой общественности. Руководство района, участники Великой Отечественной войны, учащаяся молодёжь, многочисленные представители трудовых коллективов, духовенства, военнослужащие – каждый участник прибыл сюда, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу народа.

Память звучит набатом

Митинг–реквием на мемориальном комплексе «Вишенки» состоялся аккурат в день 75-летия освобождения Чашникского района от немецко–фашистских захватчиков.

Вечный огонь, звуки военного оркестра, символические выстрелы вверх, звоны колоколов, леденящие душу воспоминания и яркие образы, созданные артистами художественной самодеятельности – всем этим запомнилось мероприятие в Вишенках.

Память звучит набатом

Выступает председатель райсовета депутатов А.Д.Косов.

Обращаясь к участникам митинга–реквиема, председатель райсовета депутатов А. Д. Косов отметил, как важно не забывать трагические страницы истории. Война несёт голод, холод и разруху, чашникская земля сполна испытала на себе все ужасы оккупационного режима. Низко склоняем головы перед памятью погибших, гордимся мужеством своих предков, воспитываем в патриотическом духе молодёжь.

Память звучит набатом

В мероприятии в Вишенках приняла участие председатель правления Витебского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Татьяна Владимировна Туманова.

Память звучит набатом

Память звучит набатом

Сотни людей различных возрастов и профессий прибыли на мемориальный комплекс.

Память звучит набатом

Вместе молились за души невинно убиенных, возлагали венки и цветы, низко склоняли головы.

 

Память звучит набатом

Даже небо плакало в этот день, окропив многострадальную землю дождём. Всё это очень символично…

Жива память о тех, кто погиб под фашистской оккупацией, не вернулся с кровавых полей бранных. Жива благодаря прежде всего тому всеобъемлющему чувству долга, которое нас объединяет. Никто и ничто не забыты. Горькая память звучит нам набатом.

 
 
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Когда–то здесь была деревня. В Вишенках мирно жили люди, растили хлеб, здесь рождались дети. Война всё перечеркнула. Фашисты спалили село
 
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