Память звучит набатом

Источник материала: Чырвоны прамень

Когда–то здесь была деревня. В Вишенках мирно жили люди, растили хлеб, здесь рождались дети.

Война всё перечеркнула. Фашисты спалили село дотла. 114 жителей, в основном женщин, детей и стариков, в одночасье уничтожили гитлеровцы. Сколько подобных злодеяний совершили они по всей Беларуси…

Подобные трагедии никогда не должны повториться. Именно поэтому на месте сожжённой деревни появился одноименный мемориальный комплекс. И символизирует он вечную нашу боль, вековую скорбь по невинным жертвам. Земля в окрестностях Вишенок обильно полита кровью. Суд истории над фашизмом состоялся, а память живёт вечно.





27 июня, в день 75–летия освобождения Чашникского района от немецко–фашист-ских захватчиков, на мемориальном комплексе состоялся митинг-реквием с участием широкой общественности. Руководство района, участники Великой Отечественной войны, учащаяся молодёжь, многочисленные представители трудовых коллективов, духовенства, военнослужащие – каждый участник прибыл сюда, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу народа.





Вечный огонь, звуки военного оркестра, символические выстрелы вверх, звоны колоколов, леденящие душу воспоминания и яркие образы, созданные артистами художественной самодеятельности – всем этим запомнилось мероприятие в Вишенках.





Обращаясь к участникам митинга–реквиема, председатель райсовета депутатов А. Д. Косов отметил, как важно не забывать трагические страницы истории. Война несёт голод, холод и разруху, чашникская земля сполна испытала на себе все ужасы оккупационного режима. Низко склоняем головы перед памятью погибших, гордимся мужеством своих предков, воспитываем в патриотическом духе молодёжь.





В мероприятии в Вишенках приняла участие председатель правления Витебского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Татьяна Владимировна Туманова.









Сотни людей различных возрастов и профессий прибыли на мемориальный комплекс.





Вместе молились за души невинно убиенных, возлагали венки и цветы, низко склоняли головы.





Даже небо плакало в этот день, окропив многострадальную землю дождём. Всё это очень символично…