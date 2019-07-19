«Шенген» по-новому. Типичные вопросы о новых правилах получения визы

Источник материала: Аргументы и факты

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?

Один из главных вопросов, которым задаются наши граждане: во сколько обойдется получение шенгенской визы? Долгое время ее стоимость составляла для граждан Беларуси 60 евро. По новым правилам с 2 февраля 2020 года за нее придется заплатить 80 евро, детям до 12 лет – 40 евро.

При этом плата может быть отменена для детей в возрасте от 6 до 18 лет, обладателей дипломатических и служебных паспортов, участников семинаров, конференций, спортивных, культурных или образовательных мероприятий, организованных некоммерческими организациями, в возрасте до 25 лет и в ряде других случаев.

Переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС ведутся уже несколько лет. По словам представителей ЕС и МИД Беларуси, они уже завершены, противоречий нет, текст согласован. Однако теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. Этот процесс может занять несколько месяцев, а затем стороны выйдут на подписание документов. После подписания соглашения «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро.

Но конкретных сроков этого события не названо. Поскольку новые правила выдачи виз начнут действовать в феврале 2020 года, подписать соглашение об упрощении визового режима Беларусь должна не позже ноября 2019 года, потому что оно вступает в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами. Иначе гражданам Беларуси придется какое-то время платить за шенгенскую визу 80 евро.



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ДАДУТ ЛИ НА ПЯТЬ ЛЕТ?

По новым правилам получить шенгенскую визу с более длительным сроком действия станет проще частым путешественникам, которые не нарушали правил использования предыдущих виз. В частности, можно получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия от одного года до 5 лет: на год визу можно будет получить при условии, что заявитель получил и законно использовал три краткосрочные визы в течение предыдущих двух лет; на 2 года – если заявитель получил и законно использовал предыдущую многократную годовую визу в течение предыдущих двух лет; на 5 лет – если он получил и законно использовал предыдущую многократную двухлетнюю визу в течение предыдущих трех лет.

По опыту путешественников, сейчас чаще всего выдают однократную визу тем, кто ранее не посещал страны «шенгена», и годовые – тем, кто имеет положительную историю виз. Математика нехитрая: и однократная, и годовая, и пятилетняя визы стоят одинаково. Так что законопослушным туристам придется заплатить 80 евро только один раз за 5 лет. Для сравнения, за пять «годовых» виз придется в общей сумме отдать 400 евро.

КОГДА И ГДЕ ПОДАВАТЬ?

Подать заявление на получение шенгенской визы можно будет за полгода до запланированной поездки (9 месяцев для моряков). Сейчас это можно сделать максимум за три месяца до предполагаемого въезда в Шенгенскую зону.

Заявление на получение шенгенской визы можно будет подавать традиционно – в посольстве или визовом центре либо в электронном виде. В Совете ЕС планируют разработать общее решение, направленное на оцифровку, полное использование последних правовых и технологических разработок, чтобы позволить подавать заявки на получение визы через мобильные и десктопные приложения.