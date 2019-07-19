Во время проверок уборочной кампании 142 сторожа были пьяны, 84 охранника спали

В течение уборочной кампании в Беларуси выявлено 22 преступления, в том числе кражи продукции и запчастей к технике, мелкие хищения, незаконное обращение топлива, пьянство.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова на официальном сайте ведомства.

По ее информации, во время проверок АПК в период посевной 12 механизаторов находились за рулем в пьяном состоянии, в 43 случаях транспорт эксплуатировался с неисправными внешними световыми приборами (в некоторых случаях их не было вовсе).

Сотрудники Департамента охраны зафиксировали более 400 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей работниками охраны с/х организаций: 142 сторожа были пьяны, 81 человек отсутствовал на месте, 84 охранника спали. В этом году под охрану взято 28 объектов, всего охраняемых организаций АПК насчитывается 466.

Более 1 700 административных протоколов сотрудники милиции составили в отношении работников предприятий, свыше 1 тысячи из них – за мелкое хищение, порядка 600 – за пьянку на работе, 11 – за незаконные действия с топливом.

В МВД отмечают, что благодаря проверкам число нарушений и преступлений уменьшается.