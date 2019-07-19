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Максим Гапеенко обрел счастье на Дубровенской земле

20.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Максим Гапеенко обрел счастье на Дубровенской земле

Для каждого человека родина — это что-то особенное. Одних она, напитав силами и знаниями, отпускает в большой мир. Другие, чувствуя благодарность, остаются на родной земле у своих корней.
Одним из таких является Максим ГАПЕЕНКО — лесник Осинторфского лесничества ГЛХУ «Оршанский лесхоз». Высокая квалификация, ответственный подход к поручениям и добросовестность Максима Гапеенко в этом году были вознаграждены занесением его портрета на районную Доску почета.
Максим Владимирович родился и вырос в аг.Осинторф, где окончил среднюю школу, а после получил образование в Дубровенском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства. Свою трудовую деятельность Максим Гапеенко начал в Осинторфском лесничестве ГЛХУ «Оршанский лесхоз» в 2004 году в должности лесника:
— Когда я решал, куда идти работать, то без раздумий выбрал профессию лесника. Можно сказать, я родился в лесу: Осинторф окружен им. Первоначально было трудно привыкать не столько к распорядку дня, сколько к нагрузкам, которые свойственны этой работе. Но я привык и люблю работать, поэтому больших проблем у меня не возникало, — говорит Максим Гапеенко.

Его трудовую деятельность прервала служба в армии. После демобилизации Максим Владимирович вернулся на прежнее место работы и продолжил трудиться лесником, а уже с 2009 года стал вальщиком леса:
—Мне захотелось попробовать что-то новое, по¬этому и решил стать вальщиком: я занимался санитарными вырубками деревьев, которые пострадали по какой-либо причине. Эта работа требовала достаточно больших физических усилий, — рассказывал наш собеседник. С сожалением он отмечает, что из-за проблем со здоровьем пришлось оставить этот фронт работ.

Высокое качество выполнения работы и профессиональное мастерство Максима Гапеенко подтверждает его активное участие в соревнованиях вальщиков леса. Как победитель соревнований он неоднократно награжден почетными грамотами ГЛХУ «Оршанский лесхоз».
С декабря 2014 года и по сегодняшний день Максим Владимирович продолжает трудиться в должности лесника:
—В мои обязанности входит осуществление государственной охраны и контроля за состоянием, использованием, воспроизводством и защитой лесов, организация лесохозяйственных работ. Площадь лесного обхода в 2018 году составляла 1607 га, в 2019 году увеличилась до 2888 га. В 2018 году на территории моего обхода не допущено лесных пожаров и случаев самовольных порубок, были проведены работы по лесовосстановлению.

О том, как характеризуют Максима Гапеенко на работе, мы решили узнать у лесничего Осинторфского лесничества Евгения Шинкевича:
—Максим Владимирович — грамотный и квалифицированный работник. Он трудолюбивый и целеустремленный человек, помогает в решении производственных задач, а еще всегда готов прийти на помощь коллегам. Он мастер своего дела, который относится к работе с большой ответственностью.
Максим Гапеенко осваивает еще одну важную «профессию» — папы. У него подрастает сын Иван. Счастливый отец души в нем не чает. Каждую свободную минуту старается посвящать ему и жене Анне, ведь ничто не приносит столько счастья, как общение в семейном кругу.
Максим Гапеенко уверен, что все в жизни решаемо, только нужно приложить усердие и старание. У него есть любимое дело — работа на родной земле, где он родился и вырос — и в этом заключается секрет его успеха.

Татьяна БАЗЫЛЕВА,
студентка факультета журналистики.

 
 
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Для каждого человека родина — это что-то особенное. Одних она, напитав силами и знаниями, отпускает в большой мир. Другие, чувствуя
 
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