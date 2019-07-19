Девяносто и выше…

Источник материала: Вороновская газета





Наступила кульминация вступительной кампании. Подсчитав баллы по централизованному тестированию, абитуриенты определились, в какие высшие или средние специальные учреждения образования им открыта дорога. Свой выбор сделали и выпускники Вороновщины. К сожалению, в этом году на ЦТ заветной сотни никто из них не набрал. Однако девять юношей и девушек из Радунской, Вороновской, Дотишской средних школ и Конвелишского УПК показали высокие знания по белорусскому, русскому и английскому языкам, математике, обществоведению и биологии, получив по 90 баллов и выше.

Лучшие результаты у выпускников Радунской школы (на снимке). Всего одного балла до ста не хватило Полине Валинской по белорусскому языку. По 94 записали в свой актив по математике и обществоведению Даниил Бовшис и Анастасия Клапцова. У Ольги Шинкович 90 баллов по английскому языку. Порадовали своих педагогов и три выпускника Вороновской школы. Дмитрий Валентинович неплохо справился с заданиями по белорусскому языку (93 балла), а Вероника Зубель и Снежана Василевич — с биологией и русским языком (по 90). Крепкие знания по биологии показали Юлия Руселевич из Дотишской школы (90), а по белорусскому языку — Александр Стешко из Конвелишского УПК (93 балла).

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива Радунской СШ.