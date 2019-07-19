ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Почему под фото с моделями plus-size не пишут, что ожирение убивает?» Мнение о бодипозитиве

20.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мы часто пишем о моделях плюс-сайз и даем микрофон женщинам, которые разделяют философию бодипозитива. Но есть и обратное мнение — сегодня им делится колумнист Анна Златковская.

Бодипозитив стал частью нашей жизни — прекрасно. Но это течение нивелирует понимание важной вещи: ожирение — это болезнь. Быть толстым — это не только «не вписываться в модные стандарты» — бог с ними, стандартами, но и получить множество проблем со здоровьем.

В роддоме я лежала в палате с одной полной женщиной. Весила та дама то ли 150, то ли 130 кг. Врач приходила и долго вздыхала над ней, пытаясь найти позвоночник, чтобы сделать укол эпидуралки.

«Ну вы понимаете, что вам надо худеть?» — спрашивала она, а женщина обиженно молчала. Потом она признавалась, что да, пыталась, а потом забила. Знаете почему? Потому что похудение сопрягалось с физическими нагрузками и диетой. А вкусное сальце? А сладенькое? Как же без него жить. А то, что позвоночник утонул в слоях жира, сердце больное, анализы хуже некуда и самой родить никак — это детали.

Безусловно, такой образ жизни — это огромное количество проблем, и я точно не возьмусь осуждать эту женщину. Как говорится, попробуй пройти путь в ботинках этого человека, а потом расскажи, какой ты сильный и смелый.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Callie Thorpe (@calliethorpe) 18 Июн 2019 в 11:53 PDT

Но когда я вижу, как мне впаривают идеологию того, что быть толстым — это здорово и весело, мне хочется закрыть лицо руками. Знаете, все курящие в курсе, что курение убивает. Нам об этом пишут не только на пачках сигарет, но и в кинофильмах. Ты можешь сколько угодно восхищаться кольцом дыма из алых губ и изломом руки, держащей сигаретку, но знать, что от этого могут выпасть зубки и появиться рак — просто обязан.

Может пора то же самое писать под картинками моделей, страдающих ожирением? И пусть этот вердикт выносят не интернет-пользователи, а врачи: им точно виднее, где тот самый опасный порог, который разделяет просто полного человека и того, который рискует своей жизнью.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T E S S H

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы часто пишем о моделях плюс-сайз и даем микрофон женщинам, которые разделяют философию бодипозитива. Но есть и обратное мнение - сегодня им делится колумнист Анна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время проверок уборочной кампании 142 сторожа были пьяны, 84 охранника спали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика