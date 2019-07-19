«Почему под фото с моделями plus-size не пишут, что ожирение убивает?» Мнение о бодипозитиве

Источник материала: Tut.by

Мы часто пишем о моделях плюс-сайз и даем микрофон женщинам, которые разделяют философию бодипозитива. Но есть и обратное мнение — сегодня им делится колумнист Анна Златковская .

Бодипозитив стал частью нашей жизни — прекрасно. Но это течение нивелирует понимание важной вещи: ожирение — это болезнь. Быть толстым — это не только «не вписываться в модные стандарты» — бог с ними, стандартами, но и получить множество проблем со здоровьем.

В роддоме я лежала в палате с одной полной женщиной. Весила та дама то ли 150, то ли 130 кг. Врач приходила и долго вздыхала над ней, пытаясь найти позвоночник, чтобы сделать укол эпидуралки.

«Ну вы понимаете, что вам надо худеть?» — спрашивала она, а женщина обиженно молчала. Потом она признавалась, что да, пыталась, а потом забила. Знаете почему? Потому что похудение сопрягалось с физическими нагрузками и диетой. А вкусное сальце? А сладенькое? Как же без него жить. А то, что позвоночник утонул в слоях жира, сердце больное, анализы хуже некуда и самой родить никак — это детали.

Безусловно, такой образ жизни — это огромное количество проблем, и я точно не возьмусь осуждать эту женщину. Как говорится, попробуй пройти путь в ботинках этого человека, а потом расскажи, какой ты сильный и смелый.

Но когда я вижу, как мне впаривают идеологию того, что быть толстым — это здорово и весело, мне хочется закрыть лицо руками. Знаете, все курящие в курсе, что курение убивает. Нам об этом пишут не только на пачках сигарет, но и в кинофильмах. Ты можешь сколько угодно восхищаться кольцом дыма из алых губ и изломом руки, держащей сигаретку, но знать, что от этого могут выпасть зубки и появиться рак — просто обязан.

Может пора то же самое писать под картинками моделей, страдающих ожирением? И пусть этот вердикт выносят не интернет-пользователи, а врачи: им точно виднее, где тот самый опасный порог, который разделяет просто полного человека и того, который рискует своей жизнью.