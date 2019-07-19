В Пинске приступают к возведению нового микрорайона

Источник материала: Полесская правда



Портал pinsknews.by сообщал, что новый микрорайон в Пинске разместится на территории бывшего льнозавода и прилегающем к нему участке.

— Общая площадь будущего микрорайона для 3,5 тысячи жителей составляет 15 гектаров, — рассказывает начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский. — Здесь будет возведено 13 домов в 9-10 этажей. Предусмотрено размещение объектов социально-бытового назначения, зарезервировано необходимое количество парковок. И что примечательно, запроектирован детский сад на 470 мест. Особенностью художественного оформления фасадов жилой застройки станет тема природы: луга, реки. Ведь все это здесь рядом. Отсюда и основная цветовая гамма — зеленая и синяя.

Проектно-сметную документацию выполнило ОАО «Брестпроект». Сейчас завершается подготовка к прокладке инженерных сетей, которую планируется начать в ближайшие недели. На перспективу работы в новом микрорайоне хватит нескольким строительным организациям.