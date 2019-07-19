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Замысел не ясен, но это явно шедевр. Мужская гигиена и женщины вместо катка на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Новая порция «шедевров» от строителей, дорожников и проектировщиков, которые попали в кадр наших читателей. В этот раз в рубрике «
Шедевр от Витебских строителей, сантехникам респект и премию. Поликлиника № 8 Витебска.
Жодино, проспект Скорины, 7а, стоянка возле дома. Дом сдан в декабре 2018 г. Прорвало канализацию, приехали сантехники и… сюрприз. Люк, оказывается, замуровали (демоны).
30-я взрослая поликлиника Минска, 5 этаж, мужской туалет. Как там было в песне? «Я его слепила из того, что было». Этот унитаз слепили из трех разных и он работает!
Ямочный ремонт по адресу улица Молодежная, 185 в Новополоцке. На фото мы видим женщин, которые ногами утрамбовывают асфальт. Вот это техника!
И еще одно интересное фото из Новополоцка — смотрите, какой «удобный» пандус изобразили. А знаете где он? У входа в УКС по улице Молодежная, 142.
Новые правила пользования писсуаром в одном из офисов строящегося завода в Витебской области.
Так в Гомеле устраняют течи кровли по улице 60 лет СССР, 23, подъезд 6. Аплодируем стоя мастерам!
К ним бы отправить мастеров из Могилева на обучение — у них козырек над входом в 3-й подъезд в доме 186-б по улице Крупской скоро отвалится, а они придумать ничего не могут.
В городе Петриков готовятся к Дожинкам. Уже ставят новые столбы среди новых пешеходных дорожек.
Дорога возле домов 1 и 3 по улице Парижской Коммуны в Рогачеве.
Выход из лесопарка Медвежино на улице М. Горецкого, 36. Пишут, что раньше дорожка была, а потом её частично разобрали и засыпали песком. В дождь самый короткий вариант выхода из парка превращается в болото. Минимум 3 года в таком состоянии.
Дом-леопард замечен в Минске по адресу второй переулок Багратиона, 20.
Новогрудок, улица Почтовая, историческое здание за Центром культуры. Ливневка сломалась, починить некому.
Вот в таком состояние находится крыльцо в подъездах 1−3 по адресу Ташкентский проезд, 10 с марта месяца. Заявка принята.
Поставы, улица Сидоренко, 31. Мусорка расположена на расстоянии 5.5 м от окон вместо положенных 20 м в нарушение всех санитарных норм.
В городе Бресте на Ленинградской, 5 проводятся работы подрядной организацией по заказу «Велкома». По всей видимости они прокладывают оптоволокно. На каждом этаже в тамбуре возле электрощитков просверлили дыры в полах, через которые при мытье пола с верхних этажей вода просачивается на щиток (на фото грязные струйки видны). Но это еще не вся беда. Их труба упирается в короб оптоволокна «Белтекома». И тут подрядная организация применяет обалденный способ: ломают короб, чтоб просунуть свою трубу. И к этому еще пробивают проводку электроплиты и квартиры.
Это автобусная остановка в Марьиной Горке. Дорожные строители заасфальтировали березу. Теперь она высохла и стоит как «памятник ценителям природы».
Крыльцо в Минске, по адресу Плеханова, 52, корп.1, первый подъезд. Пишут, что оно в ужасном состоянии. Похоже на правду.
Еще одно плохое крыльцо в Минске на Некрасова 35, корпус 2, третий подъезд.
А в таком состоянии находятся ступеньки к 4-му подъезду, дома № 7 в Полоцке.
Это Ратомка, здание ж/д вокзала. Раньше здесь стояли мусорные контейнера и ограждение. Пару месяцев назад все демонтировали, а взамен ничего не поставили. Но народ как и раньше сносит мусор на это место. И получается такая картина.
Минск, улица Р. Люксембург, 143, 1-й подъезд. Мастера от бога (чувствуете сарказм?), поставили очень аккуратно светильники.
Лида, улица Кооперативная, 52, 1 подъезд. Что здесь сказать? Ручку вовремя не сперли, вот она и проломила стенку.
Подземный переход через могилевскую трассу в поселке Привольный. Говорят, что сначала плитка потихоньку сама отваливалась, а потом ее сбили. На этом ремонт был окончен.
Туалет а-ля «носом в дверь» в МЦ Горизонт, Минск. При наличии большой площади туалетной комнаты двери были поставлены так, что присесть довольно сложно, упираешься коленями и буквально носом в дверь.
Фото мусорного контейнера по переулку Гоголя 8 в Могилеве. Очень креативный подход к изготовлению дна.
Город Мозырь, Бульвар Юности, 40. Детская площадка откровенно «устала».
Вот такой чудо люк установили на пешеходной дорожке, которую, впрочем, так и не восстановили после ремонтных работ по улице Гречко в Борисове. Эта конструкция была забетонирована, но через неделю успешно раскрошилась и сейчас люк просто сдвигается проезжающими машинами.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
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Новая порция «шедевров» от строителей, дорожников и проектировщиков.
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