Замысел не ясен, но это явно шедевр. Мужская гигиена и женщины вместо катка на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Новая порция «шедевров» от строителей, дорожников и проектировщиков, которые попали в кадр наших читателей. В этот раз в рубрике « Доска позора » будет много веселых историй о сантехниках, новинках мужской интимной гигиены и женщинах, которые могут заменить асфальтоукладочный каток.

Шедевр от Витебских строителей, сантехникам респект и премию. Поликлиника № 8 Витебска.



Фото предоставлено читателем

Жодино, проспект Скорины, 7а, стоянка возле дома. Дом сдан в декабре 2018 г. Прорвало канализацию, приехали сантехники и… сюрприз. Люк, оказывается, замуровали (демоны).



Фото предоставлено читателем

30-я взрослая поликлиника Минска, 5 этаж, мужской туалет. Как там было в песне? «Я его слепила из того, что было». Этот унитаз слепили из трех разных и он работает!



Фото предоставлено читателем

Ямочный ремонт по адресу улица Молодежная, 185 в Новополоцке. На фото мы видим женщин, которые ногами утрамбовывают асфальт. Вот это техника!



Фото предоставлено читателем

И еще одно интересное фото из Новополоцка — смотрите, какой «удобный» пандус изобразили. А знаете где он? У входа в УКС по улице Молодежная, 142.



Фото предоставлено читателем

Новые правила пользования писсуаром в одном из офисов строящегося завода в Витебской области.



Фото предоставлено читателем

Так в Гомеле устраняют течи кровли по улице 60 лет СССР, 23, подъезд 6. Аплодируем стоя мастерам!





К ним бы отправить мастеров из Могилева на обучение — у них козырек над входом в 3-й подъезд в доме 186-б по улице Крупской скоро отвалится, а они придумать ничего не могут.









А вот крыльцо у второго подъезда дома № 4 по проспекту Партизанскому в Минске ремонтировали сами Боги. По крайней мере мы привыкли верить, что если замысел явления не понятен, то здесь явно божество постаралось. На фото вместо крыльца мы видим бетонное корыто или бассейн. Если божество придумало устройство для омовения ног в дом входящих — то у него все получилось. Но нас терзают смутные сомнения, что здесь что-то не так. Жильцам подъезда, например, кажется, что зимой здесь каток будет. Старые люди говорят, что креститься надо, если кажется.



Фото предоставлено читателем

В городе Петриков готовятся к Дожинкам. Уже ставят новые столбы среди новых пешеходных дорожек.



Фото предоставлено читателем

Дорога возле домов 1 и 3 по улице Парижской Коммуны в Рогачеве.









Выход из лесопарка Медвежино на улице М. Горецкого, 36. Пишут, что раньше дорожка была, а потом её частично разобрали и засыпали песком. В дождь самый короткий вариант выхода из парка превращается в болото. Минимум 3 года в таком состоянии.



Фото предоставлено читателем

Дом-леопард замечен в Минске по адресу второй переулок Багратиона, 20.

В прошлом году он пережил капитальный ремонт. Фасад обновили — закрасили те места, где отвалилась плитка.



Фото предоставлено читателем

Новогрудок, улица Почтовая, историческое здание за Центром культуры. Ливневка сломалась, починить некому.



Фото предоставлено читателем

Вот в таком состояние находится крыльцо в подъездах 1−3 по адресу Ташкентский проезд, 10 с марта месяца. Заявка принята.



Фото предоставлено читателем

Поставы, улица Сидоренко, 31. Мусорка расположена на расстоянии 5.5 м от окон вместо положенных 20 м в нарушение всех санитарных норм.



Фото предоставлено читателем

В городе Бресте на Ленинградской, 5 проводятся работы подрядной организацией по заказу «Велкома». По всей видимости они прокладывают оптоволокно. На каждом этаже в тамбуре возле электрощитков просверлили дыры в полах, через которые при мытье пола с верхних этажей вода просачивается на щиток (на фото грязные струйки видны). Но это еще не вся беда. Их труба упирается в короб оптоволокна «Белтекома». И тут подрядная организация применяет обалденный способ: ломают короб, чтоб просунуть свою трубу. И к этому еще пробивают проводку электроплиты и квартиры.

















Это автобусная остановка в Марьиной Горке. Дорожные строители заасфальтировали березу. Теперь она высохла и стоит как «памятник ценителям природы».









Пешеходный переход в никуда рядом с ДС Калиновского.



Фото предоставлено читателем

Крыльцо в Минске, по адресу Плеханова, 52, корп.1, первый подъезд. Пишут, что оно в ужасном состоянии. Похоже на правду.



Фото предоставлено читателем

Еще одно плохое крыльцо в Минске на Некрасова 35, корпус 2, третий подъезд.



Фото предоставлено читателем

А в таком состоянии находятся ступеньки к 4-му подъезду, дома № 7 в Полоцке.





Это Ратомка, здание ж/д вокзала. Раньше здесь стояли мусорные контейнера и ограждение. Пару месяцев назад все демонтировали, а взамен ничего не поставили. Но народ как и раньше сносит мусор на это место. И получается такая картина.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Р. Люксембург, 143, 1-й подъезд. Мастера от бога (чувствуете сарказм?), поставили очень аккуратно светильники.



Фото предоставлено читателем

Лида, улица Кооперативная, 52, 1 подъезд. Что здесь сказать? Ручку вовремя не сперли, вот она и проломила стенку.



Фото предоставлено читателем

Подземный переход через могилевскую трассу в поселке Привольный. Говорят, что сначала плитка потихоньку сама отваливалась, а потом ее сбили. На этом ремонт был окончен.























Туалет а-ля «носом в дверь» в МЦ Горизонт, Минск. При наличии большой площади туалетной комнаты двери были поставлены так, что присесть довольно сложно, упираешься коленями и буквально носом в дверь.



Фото предоставлено читателем

Фото мусорного контейнера по переулку Гоголя 8 в Могилеве. Очень креативный подход к изготовлению дна.



Фото предоставлено читателем

Город Мозырь, Бульвар Юности, 40. Детская площадка откровенно «устала».



Фото предоставлено читателем

Вот такой чудо люк установили на пешеходной дорожке, которую, впрочем, так и не восстановили после ремонтных работ по улице Гречко в Борисове. Эта конструкция была забетонирована, но через неделю успешно раскрошилась и сейчас люк просто сдвигается проезжающими машинами.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.