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Принимают карты, наличные, дают сдачу. Как выглядят новые терминалы по продаже билетов на электрички

20.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Билеты на электрички теперь можно купить через терминалы самообслуживания. Они принимают оплату не только по картам, но и наличными. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Новые терминалы в одном из залов билетных касс

На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали первые 10 терминалов самообслуживания. С их помощью можно оформить билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий без участия кассира.

Эти терминалы более совершенные в сравнении с теми, что были раньше.


Терминалы для продажи билетов на электричке в переходе под вокзалом

За билеты можно расплачиваться карточками всех банков, включая международные. Кроме того, устройства принимают наличные — не только купюры, но и монеты. Еще они выдают сдачу.

Для удобства пользователей на экранах отображается время отправления ближайших поездов в наиболее популярных направлениях.


В правой части экрана — время отправления ближайших поездов по популярным направлениям


Уже осенью (в сентябре) Белорусская железная дорога планирует запустить на своем сайте продажу электронных проездных на поезда городских линий и региональных линий экономкласса.

К тому же БелЖД решила отказаться от продажи в поездах городских линий одноразовых билетов, которые нужно компостировать.

 
Теги: Минск
 
 
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