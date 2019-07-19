Мои руки не знают отдыха. О своей жизни рассказывает жительница Пенчина Нина Глушакова

Источник материала: Газета Авангард

…Живет в агрогородке Пенчин прекрасный человек с непростой судьбой – Нина Михайловна Глушакова, которая, несмотря на жизненные невзгоды и испытания, выпавшие на ее долю, не сломалась, а более того, нашла в себе силы творить и радовать своим творчеством родных и близких.





Родилась Нина Михайловна в п. Калинино, недалеко от Пенчина. В школу пошла после войны, правда, окончить довелось только 6 классов. В 19 лет встретила будущего мужа, Михаила Семеновича, с которым в 1955 году они сыграли пусть и не пышную, но шумную и веселую свадьбу и прожили вместе более полувека.

В скором времени ее супруга призвали в армию. К тому времени у них уже подрастал сын Яша. Три года Нина была одна, растила сына, содержала хозяйство и ждала возвращения своего единственного. И дождалась! Михаил по приезде первым делом вручил жене деньги, заработанные в стройбате, и предложил супруге купить обновку – пальто. Нина Михайловна признается, что давно мечтала об обновке, поэтому с радостью отправилась в Уваровичи, которые на тот момент были районным центром, но в последний момент передумала. Вернувшись домой, объяснила, что деньги лучше потратить на строительство семейного гнезда.

Впрочем, в дальнейшем в жизни нашей героини было еще много ситуаций, когда она отказывала себе ради благополучия своей семьи, мужа, детей, которых у нее, кроме Якова, еще пятеро: Валентина, Валерий, Антонина, Светлана и Ольга. По сегодняшним меркам вырастить шестерых детей считается едва ли не подвигом, а тогда, по словам женщины, это было обычным явлением. И ее материнский подвиг не остался незамеченным: в 1970 году Нина Михайловна была награждена «Медалью Материнства».

– Седьмым своим ребенком я считаю своего внучка Алексея, которого вырастила и воспитала с младенчества и отправила во взрослую самостоятельную жизнь достойным человеком, – признается наша собеседница.

Впрочем, то, что Алексей вырос именно таким человеком, вполне закономерно: супруг Нины Михайловны 45 лет достойно трудился механизатором, да и руки Нины Глушаковой никогда не знали покоя. Последние 8 лет перед выходом на пенсию она работала оператором машинного доения. Да еще как! За большие надои и выполнение доведенных показателей в 1985 году была удостоена медали «За трудовую доблесть».

С выходом на заслуженный отдых у нашей героини появилось свободное время, и она посвятила себя творчеству: много вышивала, открыла в себе талант к рисованию, а не так давно начала писать стихи.

– Я с детства не люблю сидеть без дела, не в моей это натуре. Сколько себя помню, мои руки никогда не знали отдыха, – говорит Нина Михайловна.

Отрывок из стихотворения «Приход весны»

Тает снег, зима не в духе,

Почернел и косогор.

Зима весну как только встретит,

И начинает с нею спор.

Выходит вот и день из ночи,

Но спору больше не бывать.

Свою теряет зима силу,

И ей придется подождать.

А весна еще всё дремлет

И проснуться не спешит.

Пусть дожди тебя разбудят,

Курлычут в небе журавли…







Марина ЛУСЕВИЧ

Фото автора