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Мои руки не знают отдыха. О своей жизни рассказывает жительница Пенчина Нина Глушакова

20.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

…Живет в агрогородке Пенчин прекрасный человек с непростой судьбой – Нина Михайловна Глушакова, которая, несмотря на жизненные невзгоды и испытания, выпавшие на ее долю, не сломалась, а более того, нашла в себе силы творить и радовать своим творчеством родных и близких.

Мои руки не знают отдыха. О своей жизни рассказывает жительница Пенчина Нина Глушакова
Нина Михайловна Глушакова

Родилась Нина Михайловна в п. Калинино, недалеко от Пенчина. В школу пошла после войны, правда, окончить довелось только 6 классов. В 19 лет встретила будущего мужа, Михаила Семеновича, с которым в 1955 году они сыграли пусть и не пышную, но шумную и веселую свадьбу и прожили вместе более полувека.

В скором времени ее супруга призвали в армию. К тому времени у них уже подрастал сын Яша. Три года Нина была одна, растила сына, содержала хозяйство и ждала возвращения своего единственного. И дождалась! Михаил по приезде первым делом вручил жене деньги, заработанные в стройбате, и предложил супруге купить обновку – пальто. Нина Михайловна признается, что давно мечтала об обновке, поэтому с радостью отправилась в Уваровичи, которые на тот момент были районным центром, но в последний момент передумала. Вернувшись домой, объяснила, что деньги лучше потратить на строительство семейного гнезда.

Впрочем, в дальнейшем в жизни нашей героини было еще много ситуаций, когда она отказывала себе ради благополучия своей семьи, мужа, детей, которых у нее, кроме Якова, еще пятеро: Валентина, Валерий, Антонина, Светлана и Ольга. По сегодняшним меркам вырастить шестерых детей считается едва ли не подвигом, а тогда, по словам женщины, это было обычным явлением. И ее материнский подвиг не остался незамеченным: в 1970 году Нина Михайловна была награждена «Медалью Материнства».

– Седьмым своим ребенком я считаю своего внучка Алексея, которого вырастила и воспитала с младенчества и отправила во взрослую самостоятельную жизнь достойным человеком, – признается наша собеседница.

Впрочем, то, что Алексей вырос именно таким человеком, вполне закономерно: супруг Нины Михайловны 45 лет достойно трудился механизатором, да и руки Нины Глушаковой никогда не знали покоя. Последние 8 лет перед выходом на пенсию она работала оператором машинного доения. Да еще как! За большие надои и выполнение доведенных показателей в 1985 году была удостоена медали «За трудовую доблесть».
С выходом на заслуженный отдых у нашей героини появилось свободное время, и она посвятила себя творчеству: много вышивала, открыла в себе талант к рисованию, а не так давно начала писать стихи.

– Я с детства не люблю сидеть без дела, не в моей это натуре. Сколько себя помню, мои руки никогда не знали отдыха, – говорит Нина Михайловна.

Отрывок из стихотворения «Приход весны»

Тает снег, зима не в духе,
Почернел и косогор.
Зима весну как только встретит,
И начинает с нею спор.

Выходит вот и день из ночи,
Но спору больше не бывать.
Свою теряет зима силу,
И ей придется подождать.

А весна еще всё дремлет
И проснуться не спешит.
Пусть дожди тебя разбудят,
Курлычут в небе журавли…

Мои руки не знают отдыха. О своей жизни рассказывает жительница Пенчина Нина Глушакова
Мои руки не знают отдыха. О своей жизни рассказывает жительница Пенчина Нина Глушакова

Марина ЛУСЕВИЧ
Фото автора

 

 
 
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…Живет в агрогородке Пенчин прекрасный человек с непростой судьбой – Нина Михайловна Глушакова, которая, несмотря на жизненные невзгоды и испытания,...
 
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