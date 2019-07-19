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«Динамо-Брест» или «Манчестер Сити»? Отгадайте клуб по форме
Источник материала: Tut.by
Белорусские футбольные клубы все больше внимания уделяют внешнему виду игроков, проводя ребрендинг игровой формы и начиная сезон с ее презентации. А сможете ли вы отличить экипировку наших команд от иностранных грандов? Проверьте себя с помощью нашего теста!
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Белорусские футбольные клубы все больше внимания уделяют своему внешнему виду, проводя ребрендинг игровой формы и начиная сезон с ее презентации. А сможете ли вы...
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