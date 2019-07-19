Покупатель 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% цены рассказал из-за решетки, зачем он это сделал

По версии обвинения, Михаил Здункевич в апреле 2016 году заключил договор купли-продажи 11 квартир с крупным минским застройщиком «Зомекс Инвестмент». Все они находятся в одном доме на улице Кирилла Туровского, 10. Общая сумма сделки — 2,42 млн рублей, или около 1,21 млн долларов. В условиях договора говорилось, что после оплаты 10% от этой суммы Михаил Здункевич становился собственником жилья, то есть имеет право его регистрировать и продавать.





Позиция гособвинения — директор «Монолитстройинвеста» злоупотребил доверием руководства компании «Зомекс» и завладел 11 квартирами, погасив долг застройщику только по первому взносу в 10%. Внести такой пункт в дополнительное соглашение к договору была инициативой обвиняемого. После реализации квартир другим людям Михаил Здункевич долг перед застройщиком не погасил, чем нанес ущерб «Зомексу» в особо крупном размере. По версии гособвинения Здункевич и не собирался ничего возвращать, потому что денег у него на момент сделки не было.





В доказательство приводятся показания свидетеля Сечко, который утверждал, что за несколько месяцев до приобретения квартир у «Зомекса» дал в долг Михаилу Здункевичу 165 тысяч долларов, который к определенному сроку их не вернул. То есть на момент сделки у обвиняемого не было средств чтобы расплатиться по старым долгам.





Как обвиняемый объясняет свои действия?





Сам обвиняемый в суде пояснил, что договоры купли-продажи 11 квартир по сути является договором займа. Мол вырученные деньги он намеревался вложить в завершение строительства дома на Берута 11, чтобы реализовать офисы и машино-места на парковке и рассчитаться с долгами. То есть он изначально понимал, что продавая квартиры по цене несколько ниже рыночной, он получит сумму меньше той, которую ему предстояло выплатить «Зомексу». По его словам, такой убыток — это своеобразный процент за использование заемных средств. Правда, какой от этого был профит застройщику, непонятно.





Прокурор подверг сомнению вышесказанное. В доказательство он привел показания директора «БрянскЖилСтроя» Леонида Якушева (застройщик жилого дома на Берута 11А — прим. TUT.BY), полученные в ходе расследования. Из них следует, что полученные от продажи квартир на Туровского, 10 на достройку объекта не поступали. Стоит отметить, что в суде этот свидетель от первоначальных показаний отказался, сославшись на то, что не видел, что подписывал.



