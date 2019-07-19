ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оливер Стоун попросил Путина крестить его дочь

20.07.2019 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Режиссер сделал неожиданное предложение российскому лидеру во время интервью. Однозначного ответа Путин не дал.



Режиссер Оливер Стоун во время интервью с Владимиром Путиным попросил российского лидера стать крестным отцом его 22-летней дочери. Расшифровка беседы была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 19 июля.
 
Стоун поинтересовался у Путина, скольким детям он является крестным отцом. 
 
Президент РФ отказался называть точную цифру и ответил, что стал крестным для "единиц".
 
После этого режиссер попросил Путина стать крестным отцом для его дочери.
 
"Она хочет быть православной?" − спросил российский лидер.
 
"Мы сделаем ее", − заявил Стоун и уточнил, что девушке 22 года и она воспитана в "христианской традиции".
 
"Но надо ее спросить (о крещении), − отреагировал Путин, не дав однозначного ответа.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссер сделал неожиданное предложение российскому лидеру во время интервью. Однозначного ответа Путин не дал.
 
Новости дня
Новости разные
 
США анонсировали операцию на Ближнем Востоке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика