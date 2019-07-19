Оливер Стоун попросил Путина крестить его дочь









Режиссер Оливер Стоун во время интервью с Владимиром Путиным попросил российского лидера стать крестным отцом его 22-летней дочери. Расшифровка беседы была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 19 июля.

Стоун поинтересовался у Путина, скольким детям он является крестным отцом.

Президент РФ отказался называть точную цифру и ответил, что стал крестным для "единиц".

После этого режиссер попросил Путина стать крестным отцом для его дочери.

"Она хочет быть православной?" − спросил российский лидер.

"Мы сделаем ее", − заявил Стоун и уточнил, что девушке 22 года и она воспитана в "христианской традиции".

"Но надо ее спросить (о крещении), − отреагировал Путин, не дав однозначного ответа.