США анонсировали операцию на Ближнем Востоке









Центральное командование США разрабатывает международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, 19 июля.

Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу".

Как заявили в командовании, США будут координировать свои действия в рамках операции Страж с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".

Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.





Напомним, подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания британского танкера иранским Корпусом стражей исламской революции.

Позднее стало известно, что Пентагон одобрил переброску военного контингента в Саудовскую Аравию для "защиты интересов США" в ближневосточном регионе.