Безвредные и суперпрочные: Беларусь производит кукурузные экопакеты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экологическая альтернатива полиэтиленовым «майкам». В Беларуси начали выпускать кукурузные пакеты. Такая биоупаковка разлагается за год и не оставляет после себя следов. О производстве новинки расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Эти гранулы – кукурузный крахмал. Их нагревают и заправляют в специальные станки, которые потом выкатывают сырье в пленку.

С виду – обычный пакет-майка, только пахнет попкорном. Краска – экологическая, на спиртовой основе. Такая сумка не вредит окружающей среде и даже может стать удобрением.

«Полностью биоразлагаемый и пригодный для компостирования, как индустриального, так и домашнего. Это европейские технологии, которые мы переняли», – указал директор группы компаний по производству упаковки Максим Мелешко.

Если полиэтиленовый пакет разлагается 500 лет, кукурузный – за год. При этом в прочности своему собрату «экомайка» не уступает, а наоборот – куда прочнее.

«Данный образец (вот закончили испытание), сила у нас 10,9 ньютона. В мегапаскали переводим, получается 31 МПа. По нашим ГОСТам это 11,8 МПа. То есть мы видим: 11,8 МПа у обычного пакета против 31 МПа у «кукурузного». Это существенная разница», – пояснила менеджер по качеству Марта Семенова.

Производить пакеты из кукурузы несложно: оборудование подходит то же, что и для полиэтиленовых сумок. Отличается только технология.

«Есть тонкости. В температурном режиме, в системе обдува самой пленки, охлаждении. Мы являемся лидерами по полиэтиленовой упаковке. Я считаю, что нам большого труда не составит перевести наше оборудование полностью на производство пакетов из кукурузного крахмала», – уверен главный технолог компании по производству упаковки Валентин Комель.

Главное, чтобы покупатель оценил и принял новинку. Ведь стоимость экоупаковки выше цены на пластик, зато для окружающей среды это бесценно. «Кукурузные» пакеты уже поступили в две торговые сети Минска и регионов.