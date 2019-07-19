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Безвредные и суперпрочные: Беларусь производит кукурузные экопакеты
20.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экологическая альтернатива полиэтиленовым «майкам». В Беларуси начали выпускать кукурузные пакеты. Такая биоупаковка разлагается за год и не оставляет после себя следов. О производстве новинки расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Эти гранулы – кукурузный крахмал. Их нагревают и заправляют в специальные станки, которые потом выкатывают сырье в пленку.
С виду – обычный пакет-майка, только пахнет попкорном. Краска – экологическая, на спиртовой основе. Такая сумка не вредит окружающей среде и даже может стать удобрением.
Если полиэтиленовый пакет разлагается 500 лет, кукурузный – за год. При этом в прочности своему собрату «экомайка» не уступает, а наоборот – куда прочнее.
Производить пакеты из кукурузы несложно: оборудование подходит то же, что и для полиэтиленовых сумок. Отличается только технология.
Главное, чтобы покупатель оценил и принял новинку. Ведь стоимость экоупаковки выше цены на пластик, зато для окружающей среды это бесценно. «Кукурузные» пакеты уже поступили в две торговые сети Минска и регионов.
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Биоупаковка разлагается за год и не оставляет после себя следов. Такой пакет в три раза прочнее обычного.
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