Пьяного водителя маршрутки задержали в Минске

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В процессе разбирательства правоохранители заподозрили, что мужчина пьян. Его доставили в наркологический диспансер. Результат медицинского освидетельствования показал 1,73 промилле, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Помимо самого водителя, отвечать придется и должностному лицу, ответственному за допуск к управлению транспортным средством.