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Пьяного водителя маршрутки задержали в Минске

20.07.2019 09:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяного водителя маршрутки задержали в Минске
ГУВД Мингорисполкома

В процессе разбирательства правоохранители заподозрили, что мужчина пьян. Его доставили в наркологический диспансер. Результат медицинского освидетельствования показал 1,73 промилле, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Помимо самого водителя, отвечать придется и должностному лицу, ответственному за допуск к управлению транспортным средством.

Согласно белорусскому законодательству, управление авто в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. 

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Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники ГАИ обратили внимание на водителя маршрутного такси, который осуществлял посадку пассажиров вне остановочного пункта.
 
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