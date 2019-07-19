Пьяного водителя маршрутки задержали в Минске

В процессе разбирательства правоохранители заподозрили, что мужчина пьян. Его доставили в наркологический диспансер. Результат медицинского освидетельствования показал 1,73 промилле, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Помимо самого водителя, отвечать придется и должностному лицу, ответственному за допуск к управлению транспортным средством.
Согласно белорусскому законодательству, управление авто в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.