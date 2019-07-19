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И делу время, и потехе час

20.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

И делу время, и потехе час

В оздоровительном лагере «Юность» учащиеся Вороновского колледжа совмещают труд и отдых. А заодно и приобретают полезный опыт в огородничестве, цветоводстве, строительстве… 

Каждое лето юноши и девушки становятся помощниками мастеров и педагогов, ведь работы на территории учреждения с весны до осени хоть отбавляй. Ребята заняты на различных объектах. Они ухаживают за овощными культурами, собирают урожай в теплицах, благоустраивают территорию, ремонтируют технику, подготавливают общежитие к новому учебному году. Распределяет нагрузку директор лагеря Сергей Дресвянский. Он старается дать ребятам попробовать себя в различных направлениях.


И делу время, и потехе час

Первокурснику Илье Войткуну доверили важное и ответственное дело — уборочную кампанию. В Вороновском колледже сельскохозяйственными культурами засеяно более сотни гектаров. Вместе с комбайнером С.Э. Таболой на прошлой неделе начали убирать рапс, затем будут жать зерновые. 


И делу время, и потехе час
И делу время, и потехе час

—  Толковый парень, — характеризует молодого напарника  Станислав Эдвардович. — Быстро научился управляться с техникой. Я б и в следующем году его в помощники взял.   

Отец и старший брат Ильи работают механизаторами в КСУП «Дотишки». Так что к сельскохозяйственной технике парень тяготеет с детства. На каникулах не раз просился с отцом в мастерские, жертвуя ради этого своим утренним сном. Но управлять таким мощным агрегатом, как комбайн, Илья попробовал только здесь. Крепкие юношеские руки уверенно держат руль, потому и «Палессе» послушно  плывет по спелым нивам.


И делу время, и потехе час
И делу время, и потехе час

Почти ювелирным делом заняты Никита Тарашкевич и Руслан Кузьма — раскрашивают монохромные изображения на стенах в сварочной мастерской. На несколько дней их орудия труда — кисти. Юноши помогают мастеру производственного обучения В.С. Буте завершить ремонт в помещении и улучшить эстетику пространства.


И делу время, и потехе час
И делу время, и потехе час


И делу время, и потехе час

Ловко орудуют шпателями и ручным миксером для бетона ребята в подвальных помещениях столовой. Заодно и совершенствуют строительные навыки под руководством опытного мастера Ч.С. Болондя. Нужно оштукатурить стены, залить стяжку. Затем предстоит подремонтировать классы и кабинеты в учебном корпусе. У строителей на территории колледжа фронт работы всегда немалый. В позапрошлом году, к примеру, посещавшие трудовой лагерь юноши здорово помогли с ремонтом клуба.


И делу время, и потехе час
И делу время, и потехе час

На июль приходится и уборочный сезон в учебном хозяйстве колледжа. На участке, отведенном под огород, мастера производственного обучения К.Е. Бегун, М.М. Богдюн и Ч.В. Цалей также рады помощникам. В теплицах вовсю плодоносят огурцы. Их собрали уже больше тонны! На подходе помидоры и перцы. Парни не только поливают и собирают урожай теплолюбивых овощей, но и ухаживают за культурами в открытом грунте.


И делу время, и потехе час
И делу время, и потехе час
И делу время, и потехе час

За работой первая половина дня пролетает быстро. Отобедав в столовой, ребята отдыхают. В это время для них проводятся различные культурно-спортивные мероприятия, встречи с представителями разных профессий, ветеранами. Молодые люди участвуют в шахматных турнирах, спортивных эстафетах, соревнованиях по баскетболу. Ежегодно в лагере «Юность» отдыхают десятки учащихся колледжа. Такой вариант летней занятости удобен и для первокурсников, так как они получают здесь первый трудовой опыт, и для несовершеннолетних из неблагополучных семей, и для ребят, в отношении которых проводится индивидуальная профилактичсеская работа.  Все они заняты общественно полезным трудом, находятся под присмотром взрослых. А за усердие и выполненные работы получают материальное вознаграждение.   

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В оздоровительном лагере «Юность» учащиеся Вороновского колледжа совмещают труд и отдых. А заодно и приобретают полезный опыт в огородничестве, цветоводстве,...
 
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