Заказываем кадры на село

Источник материала: Вороновская газета





По данным службы занятости района, из 385 имеющихся вакансий в Вороновском районе 88 относятся к сфере аграрно-промышленного комплекса. Помимо рабочих профессий: «тракторист-машинист», «водитель», «оператор машинного доения», «животновод» и других, в сельхозпредприятия Вороновщины требуется более 25 специалистов в агрономии, зоотехнии, ветеринарной и юридической службах.

Руководство района большие надежды возлагает на молодежь. Именно поэтому еще с весны, в преддверии вступительной кампании, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома активно включились в профориентационную работу в школах района. Во встречах со старшеклассниками принимал участие и председатель райисполкома Николай Розум.

— Сельский школьник, который постоянно слышит напутствия «стремись в город», конечно, не сделает выбор в пользу села, — считает главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виталий Бальцевич. — Однако, и денег, которые может заработать, к примеру, механизатор в сезон, в городе молодой человек может и не увидеть. Поэтому основной нашей целью было рассказать о положенных льготах, преференциях студентов и выпускников аграрных вузов, о поддержке молодых специалистов в сельхозпредприятиях. Большое внимание уделяли вопросу целевых направлений, которые являются огромным плюсом не только при поступлении, но и своего рода спасением от непредвиденных проблем при отработке. Например, все молодые специалисты обеспечиваются жильем. А во время обучения устанавливается доплата к основной стипендии студентов-целевиков, в среднем это 5 базовых величин ежемесячно. Заказчики кадров участвуют в подготовке будущих специалистов, организации хорошей практики, дополнительного обучения с учетом конкретного производства, создают им необходимые условия на старте производственной деятельности. Несмотря на все это, целевиков у нас не так много. К сожалению, молодежь пугает 5-летняя отработка. Хотя очевидно, что полученные знания нужно применить на практике, иначе зачем тратить время на учебу, а государству тратить огромные финансовые средства на подготовку кадров. КСУП э/б «Октябрь» удалось заключить два договора на целевую подготовку ветврача и экономиста, КСУП э/б «Погородно» — зоотехника. «Целевое» обучение осуществляют четыре вуза страны: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Белорусский государственный аграрный технический университет, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный аграрный университет. Наши ребята отправились учиться в Витебск и Гродно.

Для закрепления молодых специалистов на селе законодательными актами также предусмотрены оформление льготных кредитов на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости, доплаты к заработной плате, выплаты в связи с переездом, единовременные пособия, полная или частичная компенсация расходов на найм жилья и другое. Думаю, всеми этими преференциями воспользуются 14 ребят, которые со дня на день прибудут на свои первые рабочие места в сельхозпредприятия «Гирки», «Больтишки», «Мисевичи», «Дотишки», э/б «Погородно», совхоз «Вороновский».

Галина ШЛЕМПО.

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