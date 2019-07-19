Лукашенко подписал закон об амнистии. На свободу выйдут около 2 тысяч человек

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко подписал Закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Как сообщает пресс-служба президента, документ «принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Беларуси». Под амнистию попали в том числе осужденные по «наркотической статье».





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

В документе прописаны категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. В их числе оказались несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных, сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что одно из основных новшеств амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности.

Под амнистию попали осужденные по «наркотической статье»

Амнистия в этом году коснулась и осужденных по «наркотической статье». От наказания частично, сроком на один год, освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры по ч.1, 2, 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ст. 328 УК также сократили на два года.

Кого не коснется амнистия

Амнистия не затронет тех, кто уже попадал под нее в 2014—2019 годах или был помилован, и те, кто вновь совершил умышленное преступление. Нынешняя амнистия также не коснется тех, кто полностью не возместил причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатил доход, полученный преступным путем.

Не попадают в этот раз под амнистию осужденные за коррупционные преступления. Напомним, ранее таким осужденным уменьшали по амнистии наказание на год.

Рассчитывать на освобождение от уголовного преследования также не приходится злостно нарушающим порядок отбывания наказания, а также осужденным за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью.

Сколько человек освободят от уголовки и когда вступит в силу документ

Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — порядка 2 тысяч человек.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу.

Напомним, 28 июня депутаты сразу в двух чтениях приняли Закон «Об амнистии». Документ в парламенте представлял новый министр внутренних дел Юрий Караев.