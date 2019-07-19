Происшествия, криминал

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Завладела деньгами

Должностное лицо одного из структурных подразделений республиканского предприятия, действующего на территории Городокского района, завладела денежными средствами предприятия в размере 15620 руб. и распорядилась ими по своему усмотрению. В тот же промежуток времени женщина присвоила товарно-материальные ценности на сумму 6661 руб. Чтобы избежать ответственности за хищение вверенного ей имущества и денежных средств, она неоднократно вносила ложные сведения и записи в официальные документы. В её отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь — служебный подлог.

Суд Городокского района вынес обвинительный приговор по данному делу. Женщине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности на два года.

Украли аккумуляторы

Уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — тайное похищение имущества (кража) — возбуждено в отношении неизвестного, который похитил из кабины автомобиля ЗИЛ две аккумуляторные батареи. Владельцу техники причинён вред в размере 293 руб. Важно отметить, что кабина не была заперта и находящееся в ней имущество стало лёгкой добычей для злоумышленника.

Следователи напоминают, что владельцы имущества должны принимать действенные меры к его сохранности.

Не рассчитал силу

Когда «градус конфликта» зашкаливает и его участники перестают себя контролировать, возможны различные, в большинстве случаев не самые приятные, последствия.

Так, потасовка обернулась для одного жителя сельского населённого пункта Городокского района телесными повреждениями, а для другого — подозрением в совершении преступления. Установлено, что первый совершил общественно-опасное деяние, предусмотренное ст.155 Уголовного кодекса Республики Беларусь — причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Данное преступление наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Уехал на заработки и пропал

Городокским РОСК возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя г. Городка С.В. Солдатенко 1963 г. р., который уехал на заработки в Москву и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В течение 10 суток с момента подачи заявления о его исчезновении были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Если вы располагаете информацией по данному факту, позвоните в РОСК по тел. 4-22-31, 5-72-37.

Недекоративные растения

К административной ответственности за выращивание мака привлечена жительница сельского населённого пункта Городокского района.

Сотрудники РОВД выявили данный факт в ходе специального комплекса мероприятий «Мак» в начале июня. На 3,5 м2 приусадебного участка женщины произрастал 31 куст мака. В её отношении составлен административный протокол по ст.16.1 КоАП Республики Беларусь — посев или выращивание запрещённых к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Растения изъяли и уничтожили.

Мотивы людей, возле домов которых до сих пор то здесь, то там можно увидеть мак, не совсем понятны. Они живут по принципу «авось пронесёт» или вообще не догадываются о том, что этот цветок уже давно перестал быть декоративным — самодеятельные «химики» выделяют из него опасное наркотическое вещество. Какими бы ни были мотивы выращивания мака, владельцев участков, на которых он обнаружен, наказывают по всей строгости закона.

Невероятная изобретательность

Злоумышленников, которые уверенно стремятся к своей цели — завладеть чужим имуществом — не могут остановить даже кирпичные стены.

Это в очередной раз доказал безработный 21-летний житель Городка, который, разобрав кладку кирпичной стены, проник в гараж, расположенный на территории дачного участка. О происшествии в милицию сообщила хозяйка участка, проживающая в Витебске. Мужчина вынес оттуда самовар, два автомобильных зарядных устройства, набор инструментов на сумму 150 руб. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — тайное похищение имущества. Установлено, что он уже был ранее судим за кражу.

Понять и простить?

Жертвы домашнего насилия, которые обращаются за помощью в органы внутренних дел, после того, как в семье установится временное перемирие, прощают своим любимым былые обиды и стеной становятся на их защиту. Боясь или не желая привлекать «семейных тайсонов» к ответственности, они провоцируют их вновь и вновь применять силу в ходе конфликтов.

Так, 10 июня в РОВД обратилась городокчанка, которая сообщила, что сожитель угрожал ей убийством. Женщина рассказала, что в ходе конфликта, который вспыхнул вечером накануне, возлюбленный на почве ревности сдавил ей горло руками и начал душить. В какой-то момент обратившейся стало трудно дышать и она начала терять сознание. В своей расписке гражданка пояснила, что привлекать сожителя к уголовной ответственности не желает, так как находится в зависимом от него материальном положении, и отметила, что уже примирилась с обидчиком. К слову, он уже привлекался ранее к административной и уголовной ответственности.

В отношении домашнего дебошира возбуждено уголовное дело по ст.186 Уголовного кодекса Республики Беларусь - угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. Ему грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

По материалам Городокского РОСК и РОВД подготовила Любовь ШЛЕЙКО.