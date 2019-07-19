Беларусь в Индексе устойчивого развития-2019 вновь обогнала все соседние страны

Источник материала: Ежедневник





Беларусь в Индексе устойчивого развития- 2019 заняла 23-е место из 162-х государств мира.

Фонд Бертельсманна и SDSN опубликовали Индекс устойчивого развития стран за 2019 год (SDG Index). В нем собраны достижения 162 стран мира в соответствии с декларированными ООН в 2015 году целями развития до 2030 года. В индексе отражены победы и поражения государств в борьбе с бедностью, соблюдении гендерного равноправия, защите гражданских прав и свобод, обеспечении населения качественными товарами, образовательными и медицинскими услугами, сообщает Thinktanks.by .

Беларусь в списке заняла 23-е место. Для сравнения: Латвия оказалась в рейтинге на 24-м, Польша – на 29-м, Литва – на 32-м, Украина – на 41-м, а Россия – на 54-м месте.

Лидером рейтинга стала Дания. На втором и третьем местах оказались Швеция и Финляндия. Далее в списке разместились Франция, Австрия, Германия, Чехия, Норвегия, Нидерданды и Эстония. В первой двадцатке рейтинга 16 строчек заняли европейские страны, а оставшиеся достались Канаде, Южной Корее, Новой Зеландии и Японии.

Самые низкие места получили Центральноафриканская республика, Чад, Демократическая Республика Конго, Либерия и Мадагаскар.

Как ранее сообщал Thinktanks.by, в 2018 году Беларусь в достижении Целей устойчивого развития заняла также 23-е место, но среди 156 стран.

Напомним, в сентябре 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка–2030).

Составной частью повестки являются 17 целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс в достижении целей будет контролироваться и отслеживаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов). Среди ЦУР – борьба с нищетой, голодом и негативными изменениями климата, внедрение инноваций, достижение баланса в производстве и потреблении и др.