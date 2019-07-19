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Присмотритесь к белой бабочке – она может погубить ваш урожай

20.07.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Впервые в Беларуси (в Наровлянском и Брагинском районах) выявлен опасный карантинный объект – американская белая бабочка (далее АББ).

Она повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений (в их числе шелковица, клен ясенелистный, яблоня, слива, алыча), снижая их устойчивость к факторам внешней среды, замедляя прирост древостоя и приводя к потере насаждений.

Бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Размах крыльев 25-35 мм. Отродившиеся гусеницы светло-желтые. С каждой последующей линькой окрас гусеницы становится более темным, по бокам её тела проходит полоса лимонно-жёлтого цвета. Длина взрослой гусеницы – 30-40 мм. Она сильно опушена длинными волосками. Куколка темно-коричневая в рыхлом паутинном коконе.

Характерный признак вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц. Гнезда, разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5м, часто паутиной оплетены целые деревья. Обнаруженные гнёзда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте.

Присмотритесь к белой бабочке – она может погубить ваш урожай

ВНИМАНИЕ!

В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность для лиственных насаждений!

С целью оперативного проведения карантинных фитосанитарных мер по локализации и ликвидации очагов необходимо срочно сообщать при обнаружении насекомых,  схожих по внешним признакам с американской белой бабочкой, по телефонам 2-15-32; 2-31-59.

Валерий ТРОЯНОВСКИЙ,

начальник-госинспектор районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Присмотритесь к белой бабочке – она может погубить ваш урожай

Author: Редактор сайта

 
 
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Впервые в Беларуси (в Наровлянском и Брагинском районах) выявлен опасный карантинный объект – американская белая Сообщение Присмотритесь к белой бабочке – она...
 
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