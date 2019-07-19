Белорус Олег Томашевич стал чемпионом Европы среди юниоров в толкании ядра

Источник материала: Аргументы и факты

В Швеции проходит чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. Успешно для белорусской сборной сложились соревнования по толканию ядра.

Уже во второй попытке наш Олег Томашевич вышел в лидеры, отправив снаряд на 20 м 53 см, а в пятом выходе в сектор белорус упрочил лидерство (21 м 32 см) и завоевал «золото» турнира.

Еще один белорус Алексей Александрович остановился в шаге от пьедестала. Показав свой личный рекорд (19 м 73 см), наш спортсмен лишь три сантиметра уступил «бронзовому» призеру из Турции Алперену Карахану (19 м 76 см). «Серебро» завоевал поляк Войцех Марок (20 м 07 см).

Чемпионат Европы по легкой атлетике (U-20) в Швеции продолжится до 21 июля.