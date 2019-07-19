Источник материала: Новости Волковыска

С 19 июля 2019 г. вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь . Это предусмотрено Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь».

Большая часть изменений касается уголовной ответственности за правонарушения против порядка осуществления экономической деятельности, сообщает Право.BY.

В часности, из УК исключается общая конфискация имущества как дополнительный вид наказания и расширяется применение специальной конфискации. Специальной конфискации будет подлежать, например, имущество, добытое преступным путем или приобретенное на средства, добытые преступным путем.

Вместо конфискации имущества в качестве дополнительного наказания будет применяться штраф в размере от 300 до 5000 базовых величин.

Лица, кому была назначена конфискация ко дню вступления в законную силу изменений, будут освобождены от данного вида наказания, если до этого времени конфискация не была исполнена.

Изменяется уголовная ответственность за хищение путем использования компьютерной техники по ч. 4 ст. 212 УК, предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет (ранее был предусмотрен срок от 6 до 15 лет).

Увеличен размер крупного и особо крупного ущерба (дохода) влекущего за собой уголовную ответственность по экономическим преступлениям:

крупный размер повышается с 250 до 1000 базовых величин;

особо крупный размер повышается с 1000 до 2500 базовых величин.

Из УК исключены следующие статьи:

ст. 224 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь», ст. 232 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», ст. 234 «Лжепредпринимательство», ст. 244 «Нарушение антимонопольного законодательства», ст. 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента».

Ст. 233 УК «Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)» изложена в новой редакции.

Исключается уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, совершаемую без регистрации в установленном порядке, и за запрещенную законодательными актами предпринимательскую деятельность. Уголовную ответственность будет влечь только предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), сопряженная с получением дохода в крупном и особо крупном размере.

Ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» изложена в новой редакции. Для целей данной статьи крупным размером ущерба будет признаваться ущерб на сумму не менее 2000 базовых величин (ранее – 1000 базовых величин), особо крупным размером – не менее 3500 базовых величин (ранее – 2500 базовых величин).

Корректируется норма об освобождении от уголовной ответственности за дачу взятки и посредничество во взяточничестве (ст.ст. 431, 432 УК), вводится как условие освобождения от уголовной ответственности не только добровольное заявление о содеянном, но при этом и активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления.

Вводится уголовная ответственность за предоставление незаконного вознаграждения работнику государственного органа либо иной государственной организации, не являющемуся должностным лицом. При этом предусматривается освобождение лица, предоставившего вознаграждение, от уголовной ответственности в случаях, если в отношении его имело место вымогательство вознаграждения либо если это лицо после предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.