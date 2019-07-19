Десятки тысяч алжирцев шумно отметили во Франции победу в Кубке африканских наций

Источник материала: Интерфакс

После победы футбольной сборной Алжира в финале Кубка африканских наций в Каире над командой Сенегала многотысячные толпы алжирских болельщиков собрались в ночь на субботу праздновать успех своих соотечественников близ площади Этуаль и Елисейских полей в Париже.

Алжирская сборная выиграла матч со счетом 1-0 и таким образом второй раз после 1990 года завоевала почетный континентальный трофей.

Около 2,5 тыс. стражей порядка охраняли квартал, который заполонили ликующие болельщики. Примерно столько же полицейских сил было мобилизовано 14 июля после победы алжирцев в полуфинале над сборной Нигерии, отмеченной во французской столице нарушениями общественного порядка и погромами, сообщает парижская "Фигаро".

На этот раз около полуночи ситуация была относительно спокойной. Болельщики создавали проблемы движению автотранспорта, и полицейским приходилось освобождать проезжую часть от пешеходов, выражавших свой восторг.

Обстановка несколько накалилась к 1:00 ночи. Отдельные беспорядки возникали на улицах, примыкавших к Елисейским полям. Группы алжирцев стали провоцировать полицейских фейерверками, петардами, бросали в сторону правоохранителей стеклянные бутылки и камни.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. В основном ей удавалось быстро усмирять возмутителей спокойствия.

Французские СМИ передавали сообщения о спорадических беспорядках в Париже, происходивших до середины минувшей ночи, однако стражи порядка успешно справлялись со своей задачей.

Празднование победы сборной Алжира проходило во многих городах Франции, сопровождаясь порой отдельными беспорядками, как в Лионе.

В целом по стране к утру субботы полиция задержала 198 человек (102 в Париже). 177 (86 в Париже) были взяты под стражу.

В "самом алжирском" городе Франции - Марселе - толпы ликующих болельщиков нахлынули в Старый порт и на центральную улицу города Канебьер. Их крики, свистки и клаксоны автомобилей долгое время оглушали марсельцев. По данным полиции, в городе победу сборной Алжира отмечали до 25 тыс. болельщиков. При этом празднования прошли без существенных инцидентов.

Многолюдные празднования победы алжирских футболистов отмечены в Меце, Страсбурге, Тулузе, Лилле и ряде других городов.