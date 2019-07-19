В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

Источник материала: Интерфакс

Журналисты, народные депутаты, а также временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор приняли участие в акции "Кто убил Павла? Три года без ответа", которая проходит в субботу в Киеве.

К месту, где 20 июля три года назад был взорван автомобиль журналиста - на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, - несут цветы.

Посольство США в Украине подчеркнуло, что независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии. "В третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власть проявить приверженность свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста", - говорится в аккаунте посольства в Твиттере.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.