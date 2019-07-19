Закон об амнистии подписан президентом Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщили в пресс-службе главы государства в субботу.

«Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь», - проинформировали в пресс-службе.

«Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким (несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до восемнадцати лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных). Отдельным категориям осужденных (в том числе совершившим преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 Уголовного кодекса), не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на 1 год, а несовершеннолетним - на 2 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

«С учетом сложившейся практики применения амнистии она не распространяется на лиц, к которым в течение 2014-2019 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление; которые полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный преступным путем; злостно нарушающих порядок отбывания наказания; осужденных за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью», - отметили в пресс-службе.

По ее информации, предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тыс. человек.

«Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу», - уточнили в президентской пресс-службе.

Как сообщалось, проект закона об амнистии разрабатывался министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами по поручению главы государства к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.