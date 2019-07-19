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В Могилёве ночью из-за столкновения с Porsche МАЗ лёг на бок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 июля около половины первого ночи в Могилёве кроссовер не пропустил грузовик.
Как
От удара МАЗ лёг на бок. Оба транспортных средства оказались повреждены. Пострадавших в аварии нет, водители были трезвы.
По факту случившегося ведётся проверка.
На прошлой неделе в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру.
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Новости Беларуси. 20 июля около половины первого ночи в Могилёве кроссовер не пропустил грузовик. Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний могилёвчанин за рулём Porsche Cayenne...
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