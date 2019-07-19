В Могилёве ночью из-за столкновения с Porsche МАЗ лёг на бок

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июля около половины первого ночи в Могилёве кроссовер не пропустил грузовик.

Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний могилёвчанин за рулём Porsche Cayenne ехал по второстепенной дороге. В какой-то момент водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю для конвоирования. Произошло столкновение.



Фото: МВД Беларуси

От удара МАЗ лёг на бок. Оба транспортных средства оказались повреждены. Пострадавших в аварии нет, водители были трезвы.

По факту случившегося ведётся проверка.



Фото: МВД Беларуси

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