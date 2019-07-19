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"Кто убил Павла?": Зеленский созвал силовиков по делу о смерти Шеремета

20.07.2019 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Украины назначил встречу на вторник, 23 июля

Раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета бывший глава государства и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – говорится в сообщении украинского лидера.

"Украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?"  – добавил Зеленский.

Напомним, в конце декабря 2018 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ускорить расследование дела убитого журналиста Георгия Гонгадзе и завершить его за месяц можно было бы благодаря записям Николая Мельниченко, а вот по убийству Шеремета сузился в десятки раз круг подозреваемых.

Т
 
 
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Глава Украины назначил встречу на вторник, 23 июля
 
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