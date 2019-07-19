"Кто убил Павла?": Зеленский созвал силовиков по делу о смерти Шеремета

Раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета бывший глава государства и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.





Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.





"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – говорится в сообщении украинского лидера.





"Украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – добавил Зеленский.





Напомним, в конце декабря 2018 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ускорить расследование дела убитого журналиста Георгия Гонгадзе и завершить его за месяц можно было бы благодаря записям Николая Мельниченко, а вот по убийству Шеремета сузился в десятки раз круг подозреваемых.





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