Бокс. Россиянин после поражения находится в критическом состоянии









Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после одиннадцатого раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание.





"Чемпионат". Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом с подозрением на отек мозга. Ему предстоит операция, передает



