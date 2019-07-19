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Бокс. Россиянин после поражения находится в критическом состоянии
Источник материала: Партизан
Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса.
Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после одиннадцатого раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание.
Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом с подозрением на отек мозга. Ему предстоит операция, передает
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Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса.
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