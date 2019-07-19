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Бокс. Россиянин после поражения находится в критическом состоянии

20.07.2019 11:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса.



Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после одиннадцатого раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. 

Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом с подозрением на отек мозга. Ему предстоит операция, передает "Чемпионат".
 
 
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Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса.
 
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