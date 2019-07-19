Контрафактный продукт обнаружен в городе Фуюань, городской округе и Цзямусы, провинции Хэйлунцзян. На полках магазина Vin de France «Лидское» предлагается за 105 юаней/$17,5.





На продукте обозначен французский (30−37 Франция GENCOD-EAN France) штрихкод 3 41 6830 590 623.





ОАО «Лидское пиво» дало следующий комментарий:





"Появление на рынке Китая вина с наименованием, сходным до степени смешения с нашим ключевым пивным брендом, стало для нас сюрпризом. Уже несколько недель наша юридическая служба проводит расследование ситуации, подключены специалисты по интеллектуальной собственности в Беларуси и России, так как наиболее вероятно, что продукт с таким наименованием мог «родиться» в стране, хорошо знакомой с нашим брендом".









Лидские пивовары опасаются, что в случае негативных отзывов потребителей о качестве продукта-«клона» может пострадать и деловая репутация «Лидского пива».





Поэтому цель корпоративных юристов — запретить на территории Китая винного продукта как вводящего в заблуждение о происхождении.