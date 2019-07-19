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Стивен Сигал, отметившись на экономическом форуме в России, прилетел в Беларусь
Источник материала: Партизан
Голливудская звезда боевиков прошлого века, теперь чаще проживающая в России и имеющая местный паспорт, снова посетил Минск.
Фото выложил в Facebook белорусский силач Кирилл Шимко – Стивен Сигал на этих выходных принимает участие в фестивале «Шимко принимает друзей».
Отметим, актер уже не раз бывал в Беларуси, в том числе встречался с Александром Лукашенко. В России же он частый гость публичных мероприятий. Одним из последних таких был Петербургский международный экономический форум в прошлом месяце.
После него Сигал высказался по поводу санкций со стороны США: «Я бываю и в Америке. Я путешествую по миру как дипломат и пытаюсь помочь улучшить отношения между Америкой, Россией, Японией и Китаем. Пытаюсь сделать то, что в моих силах, чтобы улучить отношения везде».
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Голливудская звезда боевиков прошлого века, теперь чаще проживающая в России и имеющая местный паспорт, снова посетил Минск.
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