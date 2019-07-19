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В Могилеве при аварии опрокинулся грузовик для конвоирования
Источник материала: Партизан
Ночью 20 июля в Могилеве произошла необычная авария.
27-летний могилевчанин на «Порше Кайен», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль для конвоирования «МАЗ», сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
В результате аварии грузовик перевернулся.
Пострадавших во время аварии нет. Водители были трезвы.
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Ночью 20 июля в Могилеве произошла необычная авария.
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