В Могилеве при аварии опрокинулся грузовик для конвоирования

27-летний могилевчанин на «Порше Кайен», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль для конвоирования «МАЗ», сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В результате аварии грузовик перевернулся.





Пострадавших во время аварии нет. Водители были трезвы.