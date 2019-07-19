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В Минске собралось 11 тысяч адептов Herbalife

20.07.2019 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 19 по 21 июля в Минске проходит Extravaganza 2019 — фестиваль здорового питания, организованный компанией Herbalife. На него приехало 11 тысяч человек из разных стран мира.



Все они более или менее успешно занимаются или управляют прямыми продажами питания — в компании их называют партнерами. Мероприятие организовано, чтобы вознаградить лучших из них и замотивировать тех, у кого получается не все.

Прессу на фестиваль не пускают, но узнать, как проходит Extravaganza, можно по фотографиям из Инстаграма. 

Партнеры идут по красной дорожке, лепят селфи с символикой компании и с огромным залом, заполненным людьми. И значки: "Хочешь похудеть? Спроси у меня как!" — которыми Herbalife еще в 1990-е прославился на все постсоветское пространство, по-прежнему на месте!
 
Теги: Минск
 
 
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С 19 по 21 июля в Минске проходит Extravaganza 2019 — фестиваль здорового питания, организованный компанией Herbalife. На него приехало 11 тысяч человек из разных стран мира.
 
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