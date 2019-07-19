В Минске собралось 11 тысяч адептов Herbalife









Все они более или менее успешно занимаются или управляют прямыми продажами питания — в компании их называют партнерами. Мероприятие организовано, чтобы вознаградить лучших из них и замотивировать тех, у кого получается не все.





Прессу на фестиваль не пускают, но узнать, как проходит Extravaganza, можно по фотографиям из Инстаграма.





Партнеры идут по красной дорожке, лепят селфи с символикой компании и с огромным залом, заполненным людьми. И значки: "Хочешь похудеть? Спроси у меня как!" — которыми Herbalife еще в 1990-е прославился на все постсоветское пространство, по-прежнему на месте!