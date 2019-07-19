В Киеве отменили концерт стэндап-комика из Беларуси Ивана Усовича

Концерт был отменён за полчаса до начала. При этом сообщается, что были проданы все билеты не только на основное, но и на дополнительное выступления стэндапера.





Владельцам билетов пришли смс-сообщения с предупреждением об отмене концерта и предложением вернуть деньги.





Предполагается, что проблемы на границе у Усовича могли возникнуть из-за его выступление в Крыму в 2016 году.





Усович родом из Мяделя, но сейчас живёт в Москве.