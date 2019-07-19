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В Киеве отменили концерт стэндап-комика из Беларуси Ивана Усовича
Источник материала: Партизан
В Киеве отменили концерт стэндап-комика белорусского происхождения Ивана Усовича. Артиста не пустили в Украину, сообщается в группе "Жить в Киеве" в Фейсбуке.
Концерт был отменён за полчаса до начала. При этом сообщается, что были проданы все билеты не только на основное, но и на дополнительное выступления стэндапера.
Владельцам билетов пришли смс-сообщения с предупреждением об отмене концерта и предложением вернуть деньги.
Предполагается, что проблемы на границе у Усовича могли возникнуть из-за его выступление в Крыму в 2016 году.
Усович родом из Мяделя, но сейчас живёт в Москве.
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В Киеве отменили концерт стэндап-комика белорусского происхождения Ивана Усовича. Артиста не пустили в Украину, сообщается в группе "Жить в Киеве" в Фейсбуке.
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