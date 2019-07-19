Три года без ответа: в Киеве почтили память Павла Шеремета









На акции памяти погибшего три года назад Павла Шеремета присутствует временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор.





Он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках листовку с надписью Кто убил Павла? 3 года без ответа.





– Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он – символ свободы прессы, – сказал Тейлор.



