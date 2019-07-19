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Три года без ответа: в Киеве почтили память Павла Шеремета
Источник материала: Партизан
В Киеве проходит акция памяти погибшего три года назад журналиста Павла Шеремета.
На акции памяти погибшего три года назад Павла Шеремета присутствует временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор.
Он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках листовку с надписью Кто убил Павла? 3 года без ответа.
– Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он – символ свободы прессы, – сказал Тейлор.
Напомним, имя Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей Newseum в Вашингтоне, США.
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В Киеве проходит акция памяти погибшего три года назад журналиста Павла Шеремета.
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