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Три года без ответа: в Киеве почтили память Павла Шеремета

20.07.2019 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киеве проходит акция памяти погибшего три года назад журналиста Павла Шеремета.



На акции памяти погибшего три года назад Павла Шеремета присутствует временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор.

Он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках листовку с надписью Кто убил Павла? 3 года без ответа.

– Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он – символ свободы прессы, – сказал Тейлор.

Напомним, имя Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей Newseum в Вашингтоне, США.
 
Теги: Новости
 
 
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В Киеве проходит акция памяти погибшего три года назад журналиста Павла Шеремета.
 
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