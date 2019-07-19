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Опасные связи: главного кандидата на пост премьера Великобритании заподозрили в связях с российской нефтяной компанией
Источник материала: Партизан
Кандидат за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и члены его окружения поддерживают связи с бывшим вице-президентом нефтяной компании Александром Темерко. Об этом сообщил Reuters. В материале утверждается, что объявленный Россией в международный розыск Темерко связан с руководством российских силовых структур.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Темерко "не имеет никаких связей с Кремлем или российскими властями".
"Мы не знаем этого господина", — сказал Песков британскому агентству.
По информации издания, c 2011 года, когда Темерко получил гражданство Великобритании, он пожертвовал Консервативной партии более одного миллиона фунтов стерлингов (1,25 млн долларов США). Джонсон не входит в число парламентариев, чьи избирательные кампании финансировал Темерко, однако, как отмечается, деньги от него получали некоторые ключевые союзники кандидата в премьеры.
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Опасные связи: главного кандидата на пост премьера Великобритании заподозрили в связях с российской нефтяной компанией
Кандидат за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и члены его окружения поддерживают связи с бывшим вице-президентом нефтяной компании Александром...
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