Опасные связи: главного кандидата на пост премьера Великобритании заподозрили в связях с российской нефтяной компанией









В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Темерко "не имеет никаких связей с Кремлем или российскими властями".





"Мы не знаем этого господина", — сказал Песков британскому агентству.





По информации издания, c 2011 года, когда Темерко получил гражданство Великобритании, он пожертвовал Консервативной партии более одного миллиона фунтов стерлингов (1,25 млн долларов США). Джонсон не входит в число парламентариев, чьи избирательные кампании финансировал Темерко, однако, как отмечается, деньги от него получали некоторые ключевые союзники кандидата в премьеры.