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Опасные связи: главного кандидата на пост премьера Великобритании заподозрили в связях с российской нефтяной компанией

20.07.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и члены его окружения поддерживают связи с бывшим вице-президентом нефтяной компании Александром Темерко. Об этом сообщил Reuters. В материале утверждается, что объявленный Россией в международный розыск Темерко связан с руководством российских силовых структур.



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Темерко "не имеет никаких связей с Кремлем или российскими властями".

"Мы не знаем этого господина", — сказал Песков британскому агентству.

По информации издания, c 2011 года, когда Темерко получил гражданство Великобритании, он пожертвовал Консервативной партии более одного миллиона фунтов стерлингов (1,25 млн долларов США). Джонсон не входит в число парламентариев, чьи избирательные кампании финансировал Темерко, однако, как отмечается, деньги от него получали некоторые ключевые союзники кандидата в премьеры.
 
 
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Кандидат за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и члены его окружения поддерживают связи с бывшим вице-президентом нефтяной компании Александром...
 
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