В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту





ВВС в субботу, 20 июля. Полиция Венеции оштрафовала на 950 евро двух туристов из Германии за приготовление кофе на ступенях моста Риальто. Об этом сообшаетв субботу, 20 июля.





Сообщается, что правонарушение заметил один из прохожих. Он сообщил полицейским, которые оштрафовали граждан Германии, а также попросили их покинуть Венецию.





Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов "невежливыми людьми" и заявил, что гости города обязаны его уважать. "Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", – добавил он.









Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов – за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.





Мост Риальто – старейший из четырех мостов через Гранд-канал в Венеции. Является одной из главных достопримечательностей города.