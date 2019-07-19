Акции Кохановского экскаваторного завода могут быть разблокированы в августе

"Амкодор" получил право на приобретение госпакета акций предприятия в конце 2013 года. Продано 571 599 акций, что составляет 91,85% уставного фонда общества. Согласно договору, "Амкодор" принял на себя обязательство внести в уставный фонд общества Br5 млн с направлением их на техническое переоснащение производства общества, внедрение новых технологий, расширение выпускаемых видов продукции, а также увеличить объем промышленного производства.





"31 июля заканчивается срок реализации договора, планируем, что до 15 августа итоги будут проанализированы. Пока все в штатном порядке, проект близок к завершению", - отметил Андрей Гаев. Также он добавил, что в прошлом году на фондовой бирже продавались принадлежащие Беларуси небольшие пакеты акций - до 25%. В итоге из восьми проданы два, в том числе один (Центрального автоучебного комбината) реализован совсем недавно - в июне. "Мы работаем над тем, чтобы продолжать эти мероприятия. Есть еще общества, где такие небольшие пакеты могут быть предложены", - заключил Андрей Гаев.





Если пакеты больше, то тогда объявляется конкурс. Подготовительная работа для этого ведется при наличии потенциального покупательского интереса.-



