Виноватых нет: три года назад был убит Павел Шеремет

2016: что успели сделать за первый год после убийства





В день убийства основной версией следствия была профессиональная деятельность журналиста. Эту версию озвучил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, добавив, что рассматривается в том числе и озвученная Антоном Геращенко версия о российском следе и версия об убийстве на почве личных конфликтов. "Такая версия всегда присутствует, поскольку мы не можем исключать ничего", – говорил Шкиряк. О профессиональной деятельности, как о причине убийства, говорили и в Европе.В частности, в руководстве Европарламенте после инцидента заявили о "тревожной атаке на свободу прессы в регионе". В представительстве международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что "человека убили за его работу, за его талант" и что "кому-то до зарезу нужно заткнуть рот правде" (отметим, Павел Шеремет, несмотря на опыт работы в России, отличался проукраинской позицией и активно критиковал режим Владимира Путина и агрессию РФ).





Уже 22 июля, спустя двое суток после инцидента, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лица людей, совершавших закладку бомбы, попали на видеозаписи уличных камер. В частности, генпрокурор сообщил, что "убийца был не один, и часть этой группы мы уже видим на видео", но фотороботы подозреваемых не публиковались.





На брифинге в Чернигове, спустя 5 дней после инцидента, Луценко заявил, что фотороботы подозреваемых появятся, когда в генпрокуратуре "будут готовы к публичной части", и что любая утечка "только вредит" самому расследованию.





В августе 2016 в сеть "слили" видео с камер наблюдения, на которых можно разглядеть лица закладчиков бомбы. В том же месяце глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила о продолжительной рутинной работе, отсутствии "прорывов" в расследовании и отметила, что выступает "категорически против того, чтобы о деталях, которые есть в расследовании, говорил кто бы то ни был".





2017: Серия резонансных и похожих убийств





В конце 2016 решением Кабмина Хатия Деканоидзе была уволена с должности главы Нацполиции, на ее место был назначен Сергей Князев. В начале 2017 министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что только правоохранители могут обнародовать факты о ходе расследования убийства.





"На следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", – а сал Аваков, отвечая на вопросы пользователей на своей странице в Facebook. На анонсированном брифинге общественности сообщили, что автомобиль был взорван противопехотной миной направленного действия МОН-50, закрепленной с помощью магнитов под днище авто. Тогда же МВД опубликовало видеозаписи, на которых хорошо видны лица вероятных подозреваемых в убийстве журналиста.





Новый глава Нацполиции Сергей Князев в мае 2017 заявил, что "следствие еще не вышло на финишную прямую", и допустил, что в расследовании могли быть допущены ошибки. Почти спустя неделю генпрокурор Юрий Луценко сообщил прессе, что упущено важное видео с камер наблюдения.





Сегодня . В марте в Киеве расстреляли экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова. Советник Арсена Авакова Антон Геращенко поставил это убийство в один ряд с подрывом машины Павла Шеремета, заявив, что целью киллера было "запугивание россиян, которые попытаются сбежать из РФ". Кроме того, в 2017 произошла серия убийств, которые по способу исполнения напоминали убийство Шеремета: в Мариуполе подорвали авто полковника СБУ Александра Хаберюша, 27 июня в Соломенском районе Киева подорвали сотрудника Главного управления контрразведки Минобороны Максима Шаповала, в сентябре на Бессарабке в Киеве взорвали автомобиль добровольца Тимура Махаури. А в 2017 году в Украине произошла целая серия резонансных убийств, отмечает украинское издание. В марте в Киеве расстреляли экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова. Советник Арсена Авакова Антон Геращенко поставил это убийство в один ряд с подрывом машины Павла Шеремета, заявив, что целью киллера было "запугивание россиян, которые попытаются сбежать из РФ". Кроме того, в 2017 произошла серия убийств, которые по способу исполнения напоминали убийство Шеремета: в Мариуполе подорвали авто полковника СБУ Александра Хаберюша, 27 июня в Соломенском районе Киева подорвали сотрудника Главного управления контрразведки Минобороны Максима Шаповала, в сентябре на Бессарабке в Киеве взорвали автомобиль добровольца Тимура Махаури.





В сентябре 2017 суд засекретил дело об убийстве Шеремета по ходатайству следователей.





2018: Продолжение уже секретного расследования





В феврале 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "готов делать все необходимое для прозрачности и эффективности процесса расследования резонансного убийства". Во вторую годовщину подрыва автомобиля, 20 июля 2018 в Генпрокуратуре заявили о проведении множества следственных действий, в том числе, с привлечением ФБР.





"На данном этапе отрабатывается четыре основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле)", – написал спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко и добавил, что к расследованию привлекались специалисты ФБР. Спустя 2 недели после этого сообщения стало известно, что следователи Генеральной прокуратуры не увидели в управляемом подрыве автомобиля в центре Киева признаков террористического акта.





Объем взрывчатки (350-700 граммов в тротилловом эквиваленте) не посчитали достаточным для поражения многих целей, а характер крепления бомбы указывал на ее направленный характер поражения: "Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорится в пояснениях.





В декабре 2018 президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на любые шаги, чтобы найти убийц Шеремета, или "хотя бы добавить прозрачности расследованию. За день до Нового 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в деле Шеремета сузился в десятки раз. На деле – "с нескольких тысяч до нескольких сотен".





В конце 2018 в генпрокуратуре признали, что правоохранительная система "пока не дала результатов". В то же время генпрокурор призвал "не ожидать чудес в отдельно взятой стране"





2019: Что могут рассказать в Генпрокуратуре в третью годовщину теракта





25 мая 2019 генеральный прокурор меняет прогноз на оптимистичный и сообщает в интервью Лиге о серьезном прогрессе в деле.





"На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом. Но я очень доволен результатом, который получила Нацполиция и прокуроры. Больше ничего сказать не мог", – сообщил Луценко.





20 июля 2019 года – третья годовщина подрыва автомобиля Павла Шеремета. Имена убийц и заказчиков до сих пор неизвестны, а заявления об успехе пока, к сожалению, остаются только заявлениями. Вот официальный ответ ГПУ на запрос журналистов.

















Фактически в информации о ходе следствия было отказано со ссылкой на всю ту же тайну следствия. И, как бы то ни было, не установлены ни виновные, ни причины произошедшего.





Мотивы преступления рассматриваются прежние:





Профессиональная деятельность потерпевшего за пределами Украины и в Украине;





Дестабилизация ситуации в стране;





Конфликтные ситуации в личной жизни потерпевшего;





Ошибка в объекте преступления.





Также нам сообщили, что "ход досудебного расследования продолжается", и пребывает "на постоянном контроле Генерального прокурора Украины".





Более полной информации нам не предоставили, ссылаясь на то, что запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом. Ниже публикуем полный ответ